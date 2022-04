Chelsea-Real Madrid ·

39' GOAL Chelsea! 1-2



Dat had de ploeg van Thomas Tuchel wel even nodig! Juist op het moment dat Real de wedstrijd compleet onder controle leek te hebben is het Kai Havertz die de bal binnenkopt voor de thuisploeg nadat Jorginho de bal in de zestien wist te krijgen. Courtouis zat er nog even bij, maar hij weet de bal niet tegen te houden.