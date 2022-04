Carlo Ancelotti zit woensdagavond toch op de bank bij Real Madrid tijdens het uitduel met Chelsea in de kwartfinales van de Champions League. De ervaren coach leek de wedstrijd te moeten missen wegens een coronabesmetting, maar is nu negatief getest.

Ancelotti testte een week geleden positief op COVID-19 en moest zaterdag de gewonnen competitie-ontmoeting met RC Celta (1-2) aan zich voorbij laten gaan. Hij werd toen vervangen door zijn zoon en assistent-coach Davide Ancelotti.

De 62-jarige Ancelotti is woensdagochtend alsnog afgereisd naar Londen. De spelersgroep van Real Madrid stapte dinsdag al in het vliegtuig voor de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea.

Real en Chelsea kwamen elkaar vorig seizoen ook tegen in de knock-outfase van de Champions League. Toen werd de ploeg van Ancelotti in de halve finales uitgeschakeld door de Engelsen, die in de finale te sterk waren voor Manchester City.

Dit seizoen strijdt Real nog op twee fronten. 'De Koninklijke' hoopt tegen Chelsea het Champions League-avontuur ditmaal wél te verlengen en is in La Liga hard op weg naar het kampioenschap.

Chelsea-Real Madrid begint woensdag om 21.00 uur. Tegelijkertijd is in Spanje de aftrap bij Villarreal-Bayern München. Dinsdag werden met Benfica-Bayern München (1-3) en Manchester City-Atlético Madrid (1-0) de eerste kwartfinaleduels gespeeld.

