Josep Guardiola baalt ervan dat Manchester City dinsdagavond 'slechts' met 1-0 won van Atlético Madrid in de kwartfinales van de Champions League. De Spaanse manager had met het oog op de return graag gezien dat de score hoger was uitgevallen.

City had het in eigen huis lastig met het stugge Atlético. Een doelpunt van Kevin De Bruyne in de zeventigste minuut zorgde voor de beslissing. De Engelsen kregen weinig kansen, al werd in de tweede helft wat meer gevaar gesticht dan voor rust.

"We speelden tegen een absolute topploeg die moeilijk te verslaan is, dus in dat opzicht is het een goed resultaat", zei de 51-jarige Guardiola na de wedstrijd in het Etihad Stadium.

"Maar we hadden kansen om een tweede en derde doelpunt te maken. Daarmee hadden we het onszelf makkelijker gemaakt tegen zo'n ervaren ploeg. Volgende week gaan we in Madrid weer voor de winst."

162 Samenvatting Manchester City-Atlético Madrid (1-0)

Simeone vindt dat Atlético veel beter kan

Atlético-trainer Diego Simeone baalde van de 1-0-nederlaag. "Dit is een slecht resultaat, want we kwamen hier om te winnen, ook al speelden we tegen een buitengewoon team en hadden we het zwaar", zei de Argentijn.

"We zullen volgende week beter voor de dag moeten komen, maar we hebben nog kans. Hopelijk hebben we in de thuiswedstrijd meer balbezit en kunnen we tot meer kansen komen. We moeten geduldig zijn en achterin een blok vormen."

Manchester City speelt zondag eerst thuis tegen titelconcurrent Liverpool in de Premier League. Atlético gaat in La Liga op bezoek bij Real Mallorca. De Champions League-return is volgende week woensdag.

