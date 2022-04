Hoewel Liverpool dinsdag met 1-3 van Benfica won in de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League, wil Jürgen Klopp nog niet over de halve finales praten. Volgens de manager kan er nog genoeg fout gaan.

"We zijn pas halverwege. We zijn nu meer te weten gekomen over onze tegenstander, maar ze zullen er volgende week weer vol voor gaan. Ze wonnen in de vorige ronde ook bij Ajax en haalden in de groepsfase alle resultaten die ze nodig hadden", zei Klopp na de wedstrijd in Estádio da Luz.

"We blijven op onze hoede. Het was heel moeilijk om hier te winnen. Benfica heeft gevochten voor wat het waard was. We hadden in de laatste minuut nog 1-4 kunnen maken, maar dat mocht helaas niet zo zijn."

Liverpool stond op bezoek in Lissabon halverwege al met 0-2 voor door treffers van Ibrahima Konaté en Sadio Mané. Na een vroege goal van Benfica-spits Darwin Núñez in de tweede helft bepaalde Luis Díaz in de slotfase de eindstand.

Benfica-coach hoopt op zelfde mentaliteit als tegen Ajax

Trainer Nélson Veríssimo van Benfica denkt eveneens dat het nog niet gedaan is. "Op Anfield moet onze mentaliteit hetzelfde zijn als tegen Ajax en als in iedere Champions League-wedstrijd", zei hij.

"We moeten ons weer wapenen tegen de kracht van Liverpool en er onze tactiek op afstemmen. We zullen niet opgeven. Het wordt natuurlijk moeilijk, maar we geloven nog steeds in het halen van de halve finales."

De return op Anfield is volgende week woensdag. Zondag gaat Liverpool in de Premier League eerst op bezoek bij titelrivaal Manchester City. Bij een overwinning wordt de koppositie overgenomen van 'The Citizens'.

