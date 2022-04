Diego Simeone is groot fan van de manier waarop Manchester City speelt. Dat zei de coach van Atlético Madrid een dag voordat beide teams in Manchester tegenover elkaar staan in de kwartfinales van de Champions League.

"Het is een genot om te zien hoe Manchester City speelt", aldus Simeone. "Wat ik vooral mooi vind aan zulke teams is de moeite die ze doen om de bal snel terug te veroveren."

Atlético heeft de voorbije jaren in de knock-outfase goede herinneringen aan Engelse clubs overgehouden. In de achtste finales rekenden de Spanjaarden vorige maand af met Manchester United en twee jaar geleden schakelden ze in de achtste finales Liverpool uit.

Simeone hecht weinig waarde aan die resultaten. Volgens de 51-jarige Argentijn staan ze helemaal los van de komende dubbele ontmoeting met City, dat hij flink hoger aanslaat.

"United is een heel ander team dan City", vertelde hij. "City is meer een positioneel team en beheerst alle facetten van het voetbal. We zullen in alles beter moeten zijn dan twee weken geleden tegen Manchester United om een kans te maken."

Manchester City-Atlético Madrid begint dinsdag om 21.00 uur. De return op Spaanse bodem is volgende week woensdag. Tussendoor gaat Atlético in competitieverband op bezoek bij Real Mallorca.

