Jürgen Klopp is zeer beducht voor Benfica, de tegenstander van Liverpool in de kwartfinales van de Champions League. De Portugezen schakelden in de vorige ronde Ajax uit en dat maakte indruk op de manager van 'The Reds'.

"Benfica was in de groep niet de favoriet en tegen Ajax ook niet. Ajax beschikt over ongelooflijk veel talent en toch werden ze eruit gegooid door Benfica. Ze weten hoe ze een resultaat moeten halen en daar moeten we beducht voor zijn", zei Klopp maandag tijdens een persmoment.

"Benfica is een voetballende ploeg, die bestaat uit een mix van technische spelers, spelers met veel snelheid zoals Rafa Silva en ervaren spelers als Jan Vertonghen en Nicolás Otamendi."

Klopp roemde ook spits Darwin Núñez, die in de Johan Cruijff ArenA het beslissende doelpunt maakte tegen Ajax. "Na Luis Suárez en Edinson Cavani wéér zo'n goede spits uit Uruguay. Hoe krijgen ze dat in dat land voor elkaar?", vroeg hij zich af. "Zijn goal tegen Ajax was heel belangrijk en ik verwacht dat hij tegen ons ook weer start."

'We zitten in een situatie waar we van droomden'

Liverpool won dit seizoen al de League Cup en staat in de Premier League op de tweede plaats, een punt achter Manchester City. Die ploegen treffen elkaar zondag in Manchester.

Een week later nemen City en Liverpool het wederom tegen elkaar op, dan in de halve finales van het toernooi om de FA Cup. Klopp geniet van het zware programma en hoopt dat zijn spelers en de fans dat ook doen.

"We zitten in een situatie waar we voor aanvang van het seizoen van droomden", zei hij. "We doen nog mee om alle prijzen. Nu moeten we proberen daar zoveel mogelijk uit te halen."

Benfica-Liverpool begint dinsdag om 21.00 uur. De return op Anfield is volgende week woensdag.

