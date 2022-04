Manchester City-manager Josep Guardiola vindt Atlético Madrid niet zo verdedigend spelen als mensen volgens hem beweren. De twee Europese grootmachten staan dinsdag voor het eerst tegenover elkaar in de kwartfinales van de Champions League.

"Na het bekijken van beelden van Atlético kan ik zeggen dat er een misverstand over hun speelwijze bestaat", zei Guardiola maandag op zijn persconferentie in de aanloop naar het duel in Manchester.

"Ze spelen aanvallender dan de meeste mensen denken. Atlético-trainer Diego Simeone wil dat er niet te veel risico wordt genomen in de opbouw, maar ze hebben erg veel kwaliteit in de voorhoede rondlopen."

Guardiola sprak op zijn perspraatje vol bewondering over Atlético, dat vorig seizoen met het minste aantal tegendoelpunten (25) voor de elfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Spanje werd. Als coach van FC Barcelona stond hij van 2008 tot 2012 verschillende keren tegenover 'Atleti'.

"Ik bewonder hun consistentie. Ze zijn de afgelopen tijd twee keer kampioen geworden in een competitie met FC Barcelona en Real Madrid en hebben twee keer de finale van de Champions League gehaald. Ze weten hoe ze deze competitie moeten aanpakken. Het zal ongelooflijk zwaar worden."

Manchester City-Atlético Madrid begint dinsdag om 21.00 uur. Een week later is de return in Madrid. Manchester City haalde vorig seizoen de finale en verloor daarin met 1-0 van Chelsea. Atlético werd in de achtste finales uitgeschakeld door Chelsea.

