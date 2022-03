Titelhouder Chelsea neemt het in de kwartfinales van de Champions League op tegen Real Madrid, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon vrijdag uitgewezen. Virgil van Dijk en Liverpool wacht een krachtmeting met Benfica.

Het Chelsea van Hakim Ziyech won de Champions League vorig seizoen door Manchester City in de finale te verslaan. Real Madrid, dat de 'cup met de grote oren' deze eeuw al zes keer won, schakelde in de achtste finales met Paris Saint-Germain een favoriet voor de titel uit.

Mocht Real erin slagen om ook Chelsea te verslaan, dan wacht de 'Koninklijke' in de halve finales mogelijk een duel met stadgenoot Atlético Madrid. De ploeg van trainer Diego Simeone moet dan wel eerst afrekenen met het Manchester City van Nathan Aké.

Arnaut Danjuma, die met Villarreal ten koste van Juventus de laatste acht bereikte, neemt het voor een plek bij de laatste vier op tegen Bayern München. De winnaar van dat tweeluik strijdt met de winnaar van Liverpool-Benfica om een plek in de finale.

Benfica was afgelopen dinsdag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax in de achtste finales. De ploeg uit Lissabon won in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 en dat was door het 2-2-gelijkspel in Portugal genoeg om door te gaan.

De heenwedstrijden in de kwartfinales van de Champions League staan woensdag 6 april op het programma. De returns zijn een week later.