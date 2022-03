Media in binnen- en buitenland zijn het er woensdag over eens dat Ajax dinsdag tegen Benfica veruit het beste van het spel had, maar (opnieuw) niet goed genoeg was om een Europese teleurstelling te voorkomen. Een overzicht van wat de kranten schrijven.

De Telegraaf zoomt in op de randzaken die Ajax de laatste tijd buiten het veld parten speelden. "Het bereiken van de kwartfinales moest alle ellende bij Ajax even naar de achtergrond verdringen", schrijft de krant.

"Niet dus. Benfica duwde Ajax juist dieper in de poel van verderf waarin de club de laatste weken is beland buiten het veld. En sinds dinsdagavond dus ook op het veld."

Het AD spreekt van "een gemiste kans", nadat Ajax er in de aanloop naar dit seizoen in slaagde trainer Erik ten Hag én de belangrijkste spelers in Amsterdam te houden. "Dat leek zijn vruchten af te werpen toen Ajax met een historische reeks zeges op Sporting, Besiktas en Dortmund overwintering veiligstelde", aldus het dagblad.

"Maar dat die mijlpalen over een paar jaar slechts voetnoten zijn, komt ook doordat Ajax zich in Lissabon met een soort kamikazevoetbal in de tweede helft al een fraaie uitgangspositie liet ontfutselen."

'Het is een repeterend verhaal'

De Johan Cruijff ArenA is Ajax niet gunstig gezind, stipt de Volkskrant aan. "Beter zijn, niet kunnen scoren, verliezen. Weer verliezen dus in de ArenA, net als in de laatste jaren gebeurde in cruciale duels met Tottenham, Liverpool, Valencia, Atalanta en AS Roma", is er te lezen.

"Geen bres weten te slaan in een hechte defensie, het is een repeterend verhaal. Het is een ontbrekende kwaliteit ook."

Het Parool benadrukt dat Ajax zich snel moet herpakken. "Drie seizoenen geleden deelde Tottenham Hotspur een mokerslag uit in de Johan Cruijff ArenA die Ajax een plek in de finale van de Champions League kostte", aldus de krant.

"Vier dagen later won Ajax overtuigend van FC Utrecht (4-1), een belangrijke stap op weg naar het kampioenschap. Nu zullen de Amsterdammers de rug opnieuw snel moeten rechten. Zondag wacht Feyenoord in de ArenA."

'Het is een historische overwinning voor Benfica'

In de Portugese kranten wordt ook het overwicht van Ajax benoemd en is er tegelijkertijd lof voor Benfica, dat voor het eerst sinds het seizoen 2015/2016 weer kwartfinalist in de Champions League is.

"In balbezit liet het spel veel te wensen over, maar het is een historische overwinning voor Benfica, dat er voor het eerst in slaagde om Ajax in Europees verband uit te schakelen", schrijft A Bola.

Record concludeert: "Dit is een grote en verrassende overwinning voor Benfica, die vooral werd behaald op basis van werklust in plaats van op talent. Er werd op het juiste moment toegeslagen. 'De Adelaars' gaan naar de kwartfinales."