Voor Jan Vertonghen en Benfica verliep de Champions League-return tegen Ajax dinsdag precies zoals ze zich wensten. Volgens de oud-Ajacied was er maar één manier waarop hij met de Portugese club succes zou kunnen hebben in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax had op eigen veld veruit het meeste balbezit, maar had moeite om door de hechte defensie van Benfica te komen. De opponent uit Lissabon sloeg na rust bij vrijwel de enige kans van de wedstrijd wél toe, won met 0-1 en staat in de kwartfinales.

"Dit voelt heel lekker, al heb ik het dan niet over het spelbeeld. Maar we wisten van tevoren dat dit het spelbeeld zou worden", zei de 34-jarige Vertonghen naderhand voor de camera van RTL 7.

"Ik heb in de kleedkamer tien keer gezegd dat we ver van de goal van Ajax moesten spelen, het doelpunt uit moesten stellen en dan via een counter of spelhervatting moesten scoren. Op een andere manier zouden we niet scoren. Dit was het perfecte scenario."

182 Samenvatting Ajax-Benfica (0-1)

'Ajax was in balbezit veel beter'

Volgens Vertonghen kwam Benfica er lang niet aan te pas. "Ajax was in balbezit en qua voetbal veel beter. We gaven de bal vaak meteen weer weg. Ze hadden misschien niet heel veel uitgespeelde kansen, maar dat kwam doordat wij heel 'laag' stonden", zei de Belg.

"We wilden ze weinig ruimte geven. Als we hoog druk gingen zetten en in hun val zouden lopen, zou Ajax veel meer kansen creëren met hun snelheid, individuele acties en vanuit het middenveld."

Benfica-coach Nélson Veríssimo sprak woorden van gelijke strekking. "We wilden Ajax geen ruimte geven. Soms moet je weten wat de wedstrijd vraagt. We hebben uiteindelijk geprofiteerd van een standaardsituatie. Felicitaties aan mijn spelers voor deze prestatie."

Vrijdag gaat Benfica de koker in voor de loting van de kwartfinales van de Champions League. Woensdagavond staan met Juventus-Villarreal en Lille OSC-Chelsea de laatste twee achtstefinaleduels op het programma.