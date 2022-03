Trainer Jocelyn Gourvennec denkt niet dat Lille OSC woensdagavond in de achtste finales van de Champions League zal profiteren van de chaos bij Chelsea. 'The Blues', die in Frankrijk een 0-2-voorsprong verdedigen, worden geplaagd door sancties die door de Britse overheid zijn opgelegd.

"Sinds ze drie weken geleden met deze problemen te maken hebben gekregen, zijn ze hun wedstrijden blijven winnen", zei Gourvennec dinsdag op zijn persconferentie. "In Engeland heeft Chelsea gewoon naar behoren gepresteerd, zoals zondag tegen Newcastle United, toen ze in de 90e of 91e minuut scoorden. Ze wekken niet de indruk dat ze er last van hebben."

Chelsea worstelt financieel wel met de sancties waar de club mee te maken heeft sinds alle bezittingen van eigenaar Roman Abramovich in het Verenigd Koninkrijk zijn bevroren. Zo mogen er geen transfers worden gedaan en mag niet onderhandeld worden over contracten. Ook mogen er geen losse wedstrijdtickets meer worden verkocht, hoewel seizoenkaarthouders nog wel wedstrijden mogen bezoeken.

De ingrijpendste sanctie is dat Chelsea slechts 20.000 euro mag uitgeven aan vervoer, wat met het oog op uitwedstrijden een probleem vormt. Zo reist Chelsea zaterdag met de bus naar het noorden van Engeland voor het FA Cup-duel met Middlesbrough en niet, zoals gebruikelijk, met het vliegtuig. Voor de reis naar Lille had de Londense club al een vliegtuig geboekt voordat de restricties werden opgelegd.

128 Bekijk hier de samenvatting van Chelsea-Lille OSC (2-0)

'We moeten 300 procent geven'

Lille wacht woensdagavond hoe dan ook een zware kluif tegen Chelsea (aftrap 21.00 uur), want de club van verdediger Sven Botman verloor de heenwedstrijd op Stamford Bridge met 2-0. Desondanks ziet Gourvennec wel kansen voor zijn ploeg.

"Dit is een competitie waarin onvoorspelbare dingen gebeuren. Natuurlijk is er op papier een enorme kloof qua sterkte tussen Chelsea en Lille. Maar als we 300 procent geven en de fans achter ons kunnen krijgen, geloof ik in een stunt", zei de 49-jarige coach.

"Dit is een wedstrijd die we met veel moed zullen moeten spelen. Ook moeten we onze emoties onder controle houden, want dat is wat het verschil maakt in deze grote wedstrijden."