Thomas Tuchel belooft Chelsea trouw, ook nu de Engelse topclub in de problemen zit door de situatie rond de Russische eigenaar Roman Abramovich. De Duitse manager is gemotiveerd om er het beste van te maken.

De Britse overheid zette de 55-jarige Abramovich vorige week op een sanctielijst, omdat hij nauwe banden zou hebben met de Russische president Vladimir Poetin.

Omdat alle bezittingen en tegoeden van Abramovich in het Verenigd Koninkrijk zijn bevroren, heeft Chelsea te maken met tal van restricties. Zo moet de club zich houden aan een beperkt reisbudget. Chelsea speelt woensdag in Frankrijk de return in de achtste finales van de Champions League tegen Lille OSC.

"De informatie die ik heb, is dat we met een vliegtuig heen en weer kunnen. Maar als dat niet kan, dan gaan we met de trein of desnoods met de bus. En in het uiterste geval ga ik zelf achter het stuur van een minibusje zitten", aldus Tuchel.

"Als je me twintig jaar geleden zou hebben gevraagd of ik als trainer langs de kant wil staan bij een wedstrijd uit de Champions League, dan had ik geantwoord: wat moet ik daarvoor doen? Dat is niet veranderd. We hebben bij Chelsea geweldige en betrokken mensen in dienst die alles organiseren. Dat zorgt ervoor dat eigenlijk alles als normaal voelt."

128 Bekijk hier de samenvatting van Chelsea-Lille OSC (2-0)

'Ik blijf tot het einde van het seizoen'

Over zijn eigen toekomst bij Chelsea maakt Tuchel zich in ieder geval geen zorgen. "Het lijdt geen twijfel dat ik tot het einde van dit seizoen blijf", zei hij na de competitiezege van zondag op Newcastle United (1-0).

"We bekijken het verder gewoon per dag, want alles kan veranderen. De situatie is duidelijk: de club staat te koop en hopelijk wordt het daarmee opgelost."

Tuchel kwam begin vorig jaar naar Chelsea, als vervanger van de ontslagen Frank Lampard. Onder zijn leiding wonnen 'The Blues' de Champions League en onlangs ook het WK voor clubs. De 48-jarige Duitser verlengde kort na het winnen van de Champions League zijn contract in Londen tot de zomer van 2024.

Chelsea won de heenwedstrijd tegen Lille met 2-0. De return op Franse bodem begint woensdag om 21.00 uur.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League