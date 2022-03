Manchester City heeft zich woensdag freewheelend voor de kwartfinales van de Champions League geplaatst. De Engelse topclub kon zich een 0-0-gelijkspel tegen Sporting CP ruimschoots permitteren na de 0-5-zege van drie weken geleden.

Net als tijdens de heenwedstrijd in Portugal was City heer en meester tegen Sporting, dat zich tijdens de groepsfase in een poule met Ajax nog knap voor de knock-outfase had geplaatst.

De bezoekers waren duidelijk van plan zich niet opnieuw te laten vernederen en gaven relatief weinig weg. Voor rust kregen alleen Phil Foden en Raheem Sterling echte kansen namens City. Sporting-keeper Antonio Adán redde tweemaal.

Vroeg in de tweede helft leek Gabriel Jesus dan toch de ban te breken, maar op advies van de VAR werd het twintigste Champions League-doelpunt van de City-aanvaller afgekeurd.

157 Bekijk de samenvatting van Manchester City-Sporting CP (0-0)

Vier Champions League-debutanten bij City

In het restant van de wedstrijd bleef City veruit de betere ploeg, al kwam Sporting af en toe in de buurt van een eretreffer. City-manager Josep Guardiola gunde jeugdspelers CJ Egan-Riley, James McAtee en Luke Mbete hun Champions League-debuut, net als de 36-jarige keeper Scott Carson.

City is dit seizoen nog in de race voor drie prijzen. Naast het Champions League-avontuur ligt de ploeg van Guardiola in de Premier League op koers voor de landstitel en is het winnen van de FA Cup nog mogelijk.

Met City, Real Madrid, Bayern München en Liverpool zijn de eerste vier kwartfinalisten bekend. Volgende week staan met Ajax-Benfica, Manchester United-Atlético Madrid, Juventus-Villarreal en Lille-Chelsea de laatste returns in de achtste finales op het programma.

Ondanks de kansloze uitgangspositie werden de Sporting-spelers volop gesteund in Manchester. Foto: Pro Shots

