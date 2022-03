Coach Carlo Ancelotti zou het begrijpen als de door Real Madrid begeerde Kylian Mbappé woensdag een staande ovatie krijgt in Estadio Santiago Bernabéu. Mbappé verdedigt met Paris Saint-Germain een 0-1-voorsprong tegen Real in de achtste finales van de Champions League.

"De geschiedenis van Bernabéu zegt dat geweldige spelers altijd worden begroet met applaus", aldus Ancelotti dinsdag op zijn persconferentie. "Ik zou het begrijpen als dat ook bij hem gebeurt. De fans houden van de geweldige spelers. En natuurlijk zien ze Real ook winnen en goed spelen."

De 23-jarige Mbappé wordt al maanden gelinkt aan een transfer naar Real Madrid. Afgelopen zomer kwam het bijna tot een overgang, maar PSG sloeg een bod van naar verluidt 170 miljoen euro af. Omdat het contract van de Franse steraanvaller aan het einde van het seizoen afloopt, is het waarschijnlijk dat Mbappé volgend seizoen voor Real speelt.

De speculaties over een aanstaande transfer lijken Mbappé weinig te deren: drie weken geleden maakte hij het winnende doelpunt in de heenwedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Zijn inzetbaarheid in de return is door een blessure alleen nog onzeker.

Ancelotti hoopt dat Mbappé kan meedoen. "Ik ben voetballer geweest en hoop altijd dat spelers geen blessures hebben. We bereiden ons voor met de gedachte dat Mbappé kan spelen", aldus de Italiaan, die niet vindt dat Real alleen Mbappé moet afstoppen.

"We hebben ook een tactiek bedacht om ons te wapenen tegen Neymar, Messi en alle andere goede spelers die PSG heeft. We moeten als eenheid en met veel intensiteit spelen. Het maakt niet uit of we vroeg of laat scoren. We moeten winnen."

Modric: 'Zou Mbappé graag in mijn team hebben'

Ook Luka Modric werd op de persconferentie gevraagd naar de mogelijke komst van Mbappé. De Kroatische middenvelder hield zich op de vlakte. "Voor ons is het moeilijk praten over spelers die er niet zijn", zei hij.

"Maar we willen allemaal met geweldige spelers spelen en Mbappé is er één van. Natuurlijk zou ik hem graag in mijn team hebben, maar nu is hij een PSG-speler. We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt."

Volgens Modric is de blessure van Mbappé evenmin een gespreksonderwerp in de kleedkamer van Real Madrid. "We hebben er niet over gesproken. We zijn gefocust op onszelf. Je wenst niemand een blessure toe, dus ik hoop dat het goed gaat met Kylian."

Real Madrid-PSG begint woensdag om 21.00 uur in Estadio Santiago Bernabéu en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Real won in 2018 voor het laatst de Champions League, PSG wist nog nooit beslag te leggen op de 'cup met de grote oren'.

