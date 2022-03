Kylian Mbappé is dinsdag met Paris Saint-Germain afgereisd naar Spanje voor het treffen met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League, al blijft het onzeker of hij kan meedoen. De aanvaller viel maandag uit op de training.

"Mbappé kreeg gisteren op training een schop op zijn linkervoet. Sindsdien krijgt hij medische zorg. Het onderzoek was geruststellend en in de loop van de dag zal de situatie opnieuw worden bekeken", meldt PSG in een verklaring.

De 23-jarige Mbappé maakte half februari tijdens de eerste ontmoeting tussen de twee topclubs in Parijs het enige doelpunt (1-0). Zaterdag ontbrak hij wegens een schorsing in de uitwedstrijd tegen OGC Nice in de Ligue 1. PSG verloor met 1-0.

Mbappé is dit seizoen weer van grote waarde voor PSG. De 53-voudig international van Frankrijk kwam in alle competities tot 34 wedstrijden, 24 doelpunten en 17 assists namens de topclub.

De aftrap van Real Madrid-Paris Saint-Germain is woensdag om 21.00 uur. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

