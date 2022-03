Bayern München rekent dinsdag in de Champions League-return tegen Red Bull Salzburg op Manuel Neuer. Volgens trainer Julian Nagelsmann staat de keeper na wekenlang blessureleed voor zijn rentree in het doel van de Duitse recordkampioen.

"Neuer kan morgenavond spelen, met de voorwaarde dat zijn knie van de ene op de andere dag geen negatieve reactie vertoont", zei Nagelsmann. De doelman nam maandag zonder enige terughoudendheid deel aan de laatste training voor het duel met Salzburg.

De rentree van de 35-jarige Neuer lijkt daarmee aanstaande, zo'n vier weken nadat hij een operatie aan zijn knie onderging. De 108-voudig international van Duitsland kwam sinds 5 februari niet meer in actie en werd sindsdien vervangen door Sven Ulreich.

"Er is veel gezegd over het belang van zijn terugkeer, voor het team, voor Bayern München en voor mij persoonlijk", vervolgde Nagelsmann. "Als mens en als trainer ben ik heel blij dat hij weer kan spelen."

Thomas Müller, die ook bij de persconferentie aanschoof, benadrukte het belang van de terugkeer van Neuer. "Als hij in het doel staat, komt de tegenstander misschien het veld op met een andere mindset. Je hoopt dat hij iedereen weer kan verbazen met zijn reddingen."

Manuel Neuer op de training van Bayern München. Manuel Neuer op de training van Bayern München. Foto: AFP

'Geen bijzonder seizoen als het niet goed afloopt'

Bayern speelde met Ulreich onder de lat het eerste duel met Salzburg gelijk (1-1). In de Red Bull Arena keken de Duitsers lange tijd tegen een achterstand aan, tot Kingsley Coman in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor de gelijkmaker tekende.

Nagelsmann benadrukte het belang van een goede afloop van het tweeluik met Salzburg, dat voor het eerst in de knock-outfase van de Champions League staat. "Natuurlijk is het een belangrijke wedstrijd. Als het niet goed afloopt, is het geen bijzonder seizoen. Daar hoeven we niet omheen te draaien."

"Zo werkt het bij Bayern München en die verwachtingen heb ik zelf ook. Ik ga er ook niet van uit dat we worden uitgeschakeld. Ik ben geen doemdenker en heb alle reden om te denken dat we goed zullen spelen en door zullen gaan", aldus Nagelsmann.

Het duel tussen Bayern München en Salzburg begint dinsdag om 21.00 uur in de Allianz Arena. Om dezelfde tijd wordt er afgetrapt bij Liverpool-Internazionale.

