Ajax-trainer Erik ten Hag hield een dubbel gevoel over aan het 2-2-gelijkspel woensdag tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League. Vooral de manier waarop zijn ploeg de tweede Portugese treffer incasseerde, zat de coach niet lekker.

"Als je met 1-2 voor staat, dan mag je je er niet uit laten counteren", zei Ten Hag tegen Ziggo Sport. "Dat mag ons gewoon niet overkomen."

In de 72e minuut stond Benfica met vier aanvallers tegenover drie verdedigers van Ajax, waarna Roman Yaremchuk in de rebound raak kopte. De counter ontstond nadat Ajax-verdediger Jurriën Timber diep op de helft van Benfica onderuit gleed en ook linksback Daley Blind ver mee naar voren was. "Er had minimaal één verdediger meer achter moeten blijven", baalde Ten Hag.

De trainer vond dat zijn ploeg de wedstrijd lange tijd in handen had. "Ik sta hier met een dubbel gevoel. Want we geven de goals te makkelijk weg, terwijl we zelf wel vijf 100 procent kansen creëren", zei Ten Hag, die daarmee doelde op gemiste mogelijkheden van Noussair Mazraoui, Edson Álvarez en Ryan Gravenberch.

"Als een van die ballen er wel in gaat, dan wordt het 1-3 en dan winnen we hier. Je gaat op Europees niveau echt niet tien uitgespeelde kansen krijgen. We hadden beter met de kansen moeten omgaan."

1 Yaremchuk maakt gelijk voor Benfica in duel met Ajax

Tadic betreurt gemiste kansen

Aanvoerder Dusan Tadic baalde eveneens van het gelijkspel. "We hadden de kansen om te winnen. Dat is niet gebeurd en daarom ben ik wat teleurgesteld", zei Tadic tegen RTL7.

"Dit moeten we thuis gaan rechtzetten. Ik denk dat we met name in de fase dat we met 1-2 voor stonden er meer hadden moeten uithalen. Helaas is dat niet gelukt", vervolgde de Serviër, die zelf de openingstreffer maakte in Lissabon.

De return in de Johan Cruijff ArenA is op dinsdag 15 maart. Doordat uitdoelpunten in Europese duels niet meer 'dubbel' tellen, zal Ajax in eigen huis moeten winnen voor een plek in de kwartfinales. Bij iedere gelijke stand wordt na negentig minuten verlengd.