De negentienjarige Anthony Elanga heeft Manchester United woensdag voor een nederlaag behoed tegen Atlético Madrid. Door een late treffer van de invaller eindigde het duel in de achtste finales van de Champions League in 1-1.

João Felix zette Atlético in eigen huis vroeg op voorsprong en United kon daar lange tijd weinig tegenoverstellen. Tien minuten voor tijd bezorgde Elanga de Engelsen toch nog een goede uitgangspositie.

Op 15 maart is de return op Old Trafford. Beide ploegen presteren de laatste jaren niet geweldig in de Champions League.

In de afgelopen zeven jaar kon United zich alleen in 2019 voor de kwartfinales plaatsen. Atlético wist in de laatste vier seizoenen alleen in 2020 de laatste acht te bereiken.

1 João Félix kopt Atlético op voorsprong tegen United

Félix kopt fraai raak voor Atlético

Félix zette Atlético al in de zevende minuut op fraaie wijze op voorsprong. De Portugese spits kopte al vallend via de binnenkant van de paal raak.

Daarna bleef Atlético, waar Luis Suárez en Antoine Griezmann op de bank begonnen, de betere ploeg. United kwam in de eerste helft slechts tot twee doelpogingen en ontsnapte kort vort rust aan een grotere achterstand.

Een voorzet vanaf links werd door Bruno Fernandes getoucheerd, waardoor de mee naar voren gekomen Atlético-verdediger Sime Vrsaljko in een reflex moest koppen. Via de grond kwam zijn inzet op de lat.

Een van de negen gele kaarten die scheidsrechter Ovidiu Hategan moest uitdelen. Foto: Getty Images

United knokt zich in de wedstrijd

Na rust werd het duel steeds grimmiger. De Roemeense arbiter Ovidiu Hategan had negen gele kaarten nodig om het duel onder controle te houden.

United knokte zich in de wedstrijd en dat leverde in de tachtigste minuut de gelijkmaker op. Fernandes zette met een prima steekpass Elanga alleen voor doelman Jan Oblak en de jonge Zweed rondde beheerst af.

Atlético was in de slotfase nog dicht bij de overwinning. De ingevallen Griezmann kopte van dichtbij op de lat. Omdat uitdoelpunten dit seizoen niet meer 'dubbel' tellen, zullen beide ploegen volgende maand in Engeland op zoek moeten gaan naar de overwinning.