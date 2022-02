Juventus is met een 1-1-gelijkspel op Villarreal redelijk begonnen aan de knock-outfase van de Champions League. Met een treffer na 32 seconden werd Dusan Vlahovic de snelst scorende debutant ooit in het toernooi, maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende voor een uitzege.

Na de razendsnelle treffer van de Servische miljoenenaankoop kwam de defensie van Juventus met Matthijs de Ligt maar zelden in de problemen. Toch slaagde Dani Parejo er na rust in de gelijkmaker voor Villarreal te noteren.

Op 16 maart is de return in Turijn. De Champions League kan het seizoen van Juventus redden, want de ploeg van trainer Massimiliano Allegri staat teleurstellend vierde in de Serie A.

In de andere achtste finale dinsdag was titelverdediger Chelsea dinsdag met 2-0 te sterk voor Lille. Woensdag worden met Benfica-Ajax en Atlético Madrid-Manchester United de laatste twee heenwedstrijden in de achtste finales gespeeld.

Topaankoop Vlahovic scoort meteen

Vlahovic verraste de defensie van Villarreal door na 32 seconden vanuit de draai meteen te schieten. De bal ging tussen twee verdedigers door en viel in de uiterste hoek binnen.

Met zijn razendsnelle treffer schoot Vlahovic Andy Möller uit de recordboeken. De kleine Duitse middenvelder scoorde in 1995 na 37 seconden voor Dortmund bij zijn CL-debuut, nota bene tegen Juventus (3-1).

De 22-jarige Vlahovic werd in januari voor liefst 81,6 miljoen euro overgenomen van Fiorentina. Daarmee werd de Servische spits de duurste speler van de internationale transfermarkt.

Een knappe inzet met de hak van Arnaud Danjuma was lange tijd het enige dat Villarreal daartegenover stelde. Juventus-doelman Wojciech Szczesny redde met enige moeite op die poging van de Oranje-international.

Dankzij de gelijkmaker van Dani Parejo houdt Villarreal goede hoop voor de return. Foto: Getty Images

Gelijkmaker Villarreal valt uit de lucht

De Spaanse gelijkmaker in de 66e minuut kwam dan ook behoorlijk uit de lucht vallen. Middenvelder Parejo ontsnapte aan de aandacht van zijn bewaker Adrien Rabiot en kon ongehinderd raak schieten.

Daarna werd het duel wat grimmiger. Rabiot mocht niet mopperen dat zijn stevige overtreding slechts met geel werd bestraft en Juventus-middenvelder Weston McKennie moest met een enkelblessure van het veld na een overtreding van invaller Pervis Estupiñán, die zelfs helemaal zonder kaart bleef.

Villarreal-doelman Gerónimo Rulli moest nog eenmaal handelend optreden na een listig schot van Vlahovic. Daardoor bleef het bij een gelijkspel en hebben beide ploegen nog kans op een plek in de kwartfinale.

