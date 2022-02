Titelverdediger Chelsea heeft dinsdagavond een grote stap naar de kwartfinales van de Champions League gezet. De ploeg van trainer Thomas Tuchel was mede dankzij een assist van Hakim Ziyech met 2-0 te sterk voor het Lille OSC van Sven Botman.

Kai Havertz opende al na acht minuten de score uit een corner van Ziyech. Christian Pulisic maakte er in de tweede helft 2-0 van op Stamford Bridge, waardoor Lille over drie weken in de return van goeden huize moet komen om een plek bij de laatste acht af te dwingen.

Ondanks zijn assist eindigde Ziyech de Champions League-wedstrijd in mineur. De oud-Ajacied raakte na een klein uur spelen geblesseerd en moest zich laten vervangen door Saúl Ñíguez. Het moet blijken of hij fit genoeg is om zondag mee te doen in de League Cup-finale tegen Liverpool.

Waar Ziyech 'gewoon weer' een basisplaats had bij Chelsea, besloot trainer Thomas Tuchel om spits Romelu Lukaku op de bank te laten beginnen. De Belg, die met zijn vorm worstelt, mocht ook niet als invaller meedoen. Bij Lille was er zoals gebruikelijk een basisplaats voor Botman.

Het andere duel op dinsdag ging tussen Villarreal en Juventus en eindigde in een 1-1-gelijkspel. Ajax speelt woensdag in Lissabon de eerste wedstrijd tegen Benfica in de achtste finales.

Ziyech opnieuw belangrijk voor Chelsea

Chelsea begon gretig aan de eerste ontmoeting met Lille en kwam razendsnel op voorsprong voor eigen publiek. Havertz verzuimde na enkele minuten al te scoren - hij schoot van dichtbij over - maar nam in de achtste minuut revanche. De Duitser kopte binnen uit een corner van Ziyech, die in de afgelopen drie competitieduels al goud waard was door in iedere wedstrijd te scoren.

Het snelle openingsdoelpunt was het hoogtepunt van een vermakelijke openingsfase waarin ook Lille meermaals dreigend was. Chelsea kwam in de elfde minuut goed weg na een scrimmage voor het eigen doel en Antonio Rüdiger zag tot zijn opluchting dat een verdedigende ingreep net niet tot een eigen doelpunt leidde. De bal vloog rakelings over de lat.

In het begin van de tweede helft lag het tempo opnieuw heel hoog, want in de eerste dertig seconden na rust waren beide ploegen al gevaarlijk in het vijandelijke strafschopgebied opgedoken. Na een paar speldenprikjes van Chelsea incasseerde de thuisploeg een kwartier na rust een tegenvaller door de uitvalbeurt van Ziyech, die zich leek te verstappen. Hij probeerde het nog, maar dat was tevergeefs.

Zonder de geblesseerde Ziyech wist Chelsea de voorsprong in de 63e minuut wel te vergroten. Pulisic kreeg de bal in het strafschopgebied op maat van N'Golo Kanté en liet doelman Léo van dichtbij kansloos.

Lille stelde daar weinig tegenover en werd niet meer zo gevaarlijk als in de eerste helft. Ook in de legio standaardsituaties en vijf minuten blessuretijd kon de Franse club niet voor de nodige dreiging zorgen, waardoor Chelsea met één been in de kwartfinales van de Champions League staat.

