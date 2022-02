Daley Blind is vereerd dat hij op het punt staat om de geschiedenisboeken in te gaan als de Ajax-speler met de meeste optredens in de Champions League. De verdediger kan woensdagavond tegen Benfica zijn 43e wedstrijd voor de Amsterdammers spelen in het miljoenenbal, eentje meer dan Jari Litmanen.

"Ik heb veel mooie herinneringen aan de Champions League, dus persoonlijk is dit bijzonder en mooi. Dat ik bij de club waar ik ben opgegroeid zoveel Champions League-duels kan spelen maakt me trots", zei de 31-jarige Blind dinsdagavond op zijn persconferentie voor het achtstefinaleduel met Benfica.

Blind maakte in november 2011 zijn Champions League-debuut en speelde daarna nog dertien wedstrijden in het miljoenenbal voordat hij naar Manchester United verkaste. Sinds zijn terugkeer in de zomer van 2018 speelde Blind nog eens 28 Champions League-duels voor Ajax, met dank aan het bereiken van de halve finales in het seizoen 2018/2019.

Ook Litmanen verdeelde zijn optredens over twee periodes. De Fin won in het seizoen 1995/1996 de Champions League met Ajax en haalde het seizoen daarop de finale. Hij vertrok in 1999 uit Amsterdam en keerde drie jaar later terug. Litmanen speelde in zijn tweede periode nog tien wedstrijden voor Ajax.

Spelers met meeste CL-duels voor Nederlandse clubs 1. Jari Litmanen (Ajax, 42)

. Daley Blind (Ajax, 42)

3. Edwin van der Sar (Ajax, 38)

. Johann Vogel (PSV, 38)

5. Ronald de Boer (Ajax, 37)

6. Wilfred Bouma (PSV, 36)

7. Ronald Waterreus (PSV, 35)

8. Heurelho Gomes (PSV, 34)

. Frank de Boer (Ajax, 34)

. Jefferson Farfán (PSV, 34)

. André Ooijer (PSV, Ajax, 34)

'Het leek alsof Litmanen ogen in zijn rug had'

Blind vindt het extra bijzonder dat het Litmanen is van wie hij het record gaat overnemen. Zijn vader Danny Blind is een vriend van Litmanen en speelde met hem samen bij Ajax. "Litmanen was vroeger onze buurman en kwam weleens over de vloer. Toen was ik nog klein, maar de videobeelden van 1995 heb ik grijsgedraaid."

"Ik weet wat hij gepresteerd heeft, ook toen hij terugkwam bij Ajax", vervolgde Blind. "Het leek alsof hij ogen in zijn rug had. Litmanen wist overal de goede positie te vinden en vond medespelers blindelings. Hij heeft belangrijke goals gemaakt voor Ajax en niet de minste ook. Het is een eer dat ik het record mogelijk van hem ga overnemen."

De eerste ontmoeting tussen Ajax en Benfica in de achtste finales van de Champions League begint woensdag om 21.00 uur in Lissabond. Blind wilde nog niet vooruitlopen op het binnenhalen van het record. "Ik moet eerst nog opgesteld worden, dus je weet het nooit hè", besloot de verdediger met een glimlach.

166 Bekijk de samenvatting van Ajax-Sporting CP (4-2)

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League