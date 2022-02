Jan Vertonghen heeft zich dinsdag in de aanloop naar het eerste duel in de achtste finales lovend uitgelaten over Ajax. De verdediger ziet de ploeg van Erik ten Hag als een van de beste teams ter wereld.

"Een beetje speciaal is het wel, maar ik ben gefocust op Benfica", wilde de 34-jarige Vertonghen in eerste instantie niet te diep ingaan op zijn verleden bij de club waar hij als jeugdspeler doorbrak en tussen 2006 en 2012 onder contract stond.

"Voor mij is Ajax op dit moment een van de beste teams van Europa", ging de Belg er later alsnog dieper op in. "Ajax leunt nog steeds op de jeugd, maar ze hebben de laatste jaren een veel beter evenwicht gevonden tussen talenten en aankopen."

"Mijn verleden bij de club kan een voordeel zijn, want ik ken het team goed", vervolgde Vertonghen, die in de persoon van Daley Blind een goede vriend als tegenstander treft op het veld. "Ik kijk elk weekend naar hun wedstrijden."

Hoewel Benfica in de competitie moeizaam draait en een achterstand van twaalf punten heeft op koploper FC Porto, gelooft Vertonghen in een resultaat tegen Ajax. "In de grote wedstrijden in de Champions League stonden we er dit seizoen wel vaak", doelt hij onder meer op de winst over twee duels op PSV in de play-offs voor de Champions League.

"Ik heb veel vertrouwen in onze ploeg en we hebben spelers met veel kwaliteit", aldus Vertonghen. "Ik hoef niemand te motiveren voor morgen, want als een speler niet gemotiveerd is om in de Champions League te spelen, dan zou hij geen voetballer moeten zijn."

Coach Nélson Veríssimo leidt zijn spelers naar het trainingsveld. Coach Nélson Veríssimo leidt zijn spelers naar het trainingsveld. Foto: Reuters

Coach Veríssimo: 'Schat kansen op fiftyfifty'

Net als Vertonghen had hoofdcoach Nélson Veríssimo lovende woorden over de ploeg van trainer Ten Hag. "Ajax is een van de beste teams in Europa met veel aanvallende kracht en weinig tegengoals. De statistieken laten zien dat ze veel kwaliteiten hebben."

"Maar die hebben wij ook. Dat hebben we in verschillende wedstrijden al laten zien en willen we morgen opnieuw doen", vervolgde de Portugees. "Ik schat de kansen op fiftyfifty. Dat meen ik echt, ik ben hier niet om op te scheppen."

Veríssimo is de tijdelijke vervanger van Jorge Jesus, die eind december werd ontslagen. De bedoeling is dat hij het seizoen afmaakt, maar na vijf duels op rij met slechts twee overwinningen is dat allang niet zeker meer.

"Als ik zou denken dat ik het probleem ben hier, dan zou ik opstappen. Maar ik zie mezelf nog steeds als de oplossing", reageerde Veríssimo op vragen over zijn positie.

Benfica-Ajax is woensdag samen met Atlético Madrid-Manchester United de laatste heenwedstrijd in de achtste finales. De return tussen Ajax en Benfica in de Johan Cruijff ArenA is op 15 maart.

