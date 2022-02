Ajax is dinsdag met Nicolás Tagliafico in de selectie afgereisd naar Lissabon voor de Champions League-wedstrijd tegen Benfica. De Argentijnse linksback ontbrak zaterdag nog tegen Willem II, omdat hij niet helemaal fit was.

Ook Jurriën Timber behoort tot de selectie. De verdediger zorgde in Tilburg voor het winnende doelpunt (0-1) en bleef daarna geblesseerd liggen, maar naderhand werd al duidelijk dat hij de ontmoeting met Benfica zou gaan halen.

De 22-koppige selectie van trainer Erik ten Hag kent verder geen verrassingen. Op de al langer geblesseerden Maarten Stekelenburg, Sean Klaiber, Zakaria Labyad en Brian Brobbey na is iedereen fit.

Ajax hoopt in Lissabon de basis te leggen voor een plek in de kwartfinales van de Champions League. De wedstrijd tegen de 37-voudig kampioen van Portugal in Estádio da Luz begint woensdag om 21.00 uur en wordt geleid door de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic.

Benfica-Ajax is woensdag samen met Atlético Madrid-Manchester United de laatste heenwedstrijd in de achtste finales. De return tussen Ajax en Benfica in de Johan Cruijff ArenA is op 15 maart.

22-koppige selectie Ajax Remko Pasveer, André Onana, Jay Gorter, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Perr Schuurs, Jurriën Timber, Devyne Rensch, Edson Álvarez, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Mohamed Daramy, Steven Berghuis, Dusan Tadic, Sébastien Haller, Antony, Danilo Pereira, Mohammed Kudus, Kenneth Taylor, Victor Jensen

