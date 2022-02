Liverpool heeft een plaats in de kwartfinales van de Champions League binnen handbereik. De Engelsen begonnen woensdag aan de achtste finales met een 0-2-uitzege op Internazionale.

Liverpool toonde zich in Milaan uitermate effectief. In de hele wedstrijd waren er slechts twee schoten op doel en die leverden beide een doelpunt op. Daar waren Roberto Firmino en Mohamed Salah verantwoordelijk voor.

Bij die laatste treffer speelden twee Nederlandse verdedigers een cruciale rol. Virgil van Dijk legde een hoge voorzet knap terug met het hoofd, waarna Stefan de Vrij de bal nog licht toucheerde en daarmee onbedoeld Salah op maat bediende.

Bij Inter was er ook een basisplaats voor Denzel Dumfries. De rechtsback was in de tweede helft met een kopbal dicht bij de 1-0 voor de thuisploeg. In het laatste kwartier sloeg Liverpool aan de andere kant wel toe.

Internazionale was in de achtste finales aanvankelijk gekoppeld aan Ajax. Vanwege een technische fout moest de loting echter over, waarna voor de Italianen Liverpool als tegenstander uit de bus kwam. Ajax treft volgende week Benfica.

Om voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 de kwartfinales van de Champions League te halen, moet Inter de return op Anfield met ruime cijfers winnen. Die wedstrijd wordt gespeeld op 8 maart.

Sadio Mané zag een spectaculaire omhaal in het zijnet belanden. Foto: Getty Images

Pech voor Internazionale in eerste helft

Tot aan het openingsdoelpunt van Firmino was de grootste kans in het Giuseppe Meazza-stadion voor Internazionale. De Turkse middenvelder Hakan Çalhanoglu raakte na een kwartier spelen de onderkant van de lat.

Liverpool zette daar twee pogingen van Sadio Mané tegenover. De aanvaller uit Senegal, die deze maand met zijn land de Afrika Cup won, kopte in de openingsfase net over en zag op slag van rust zijn omhaal in het zijnet belanden.

Ook in de tweede helft waren de kansen schaars, al brak Dumfries met een kopbal uit een corner bijna de ban. Namens Liverpool was Firmino wel succesvol met het hoofd. De Braziliaan stuurde de bal na een corner van Andrew Robertson knap naar de verre hoek.

De tegengoal betekende een dreun voor Inter, dat in de slotfase werd overlopen en nog een tweede doelpunt om de oren kreeg. Salah scoorde na voorbereidend werk van Van Dijk, en het ongelukkig schampen van de bal door De Vrij, met een slim rollertje.

