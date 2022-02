Bayern München is woensdagavond in de achtste finales van de Champions League aan een pijnlijke nederlaag ontsnapt. De Duitse topclub sleepte in de eerste ontmoeting met Red Bull Salzburg een gelijkspel uit het vuur in Oostenrijk: 1-1.

Chukwubuike Adamu tekende in de 21e minuut, slechts negen minuten na zijn vroege invalbeurt, voor de openingstreffer in de Red Bull Arena. Bayern drong na rust aan en kwam in de laatste minuut van de reguliere speeltijd via Kingsley Coman op gelijke hoogte.

De Fransman voorkwam zo dat Bayern voor het eerst in bijna 4,5 jaar een uitwedstrijd in de Champions League verloor. Na de 3-0-nederlaag tegen Paris Saint-Germain in september 2017 bleef de ploeg uit Beieren ongeslagen op vreemde bodem. Door de remise in Salzburg staat de teller nu op 22 uitwedstrijden op rij zonder nederlaag.

Bayern moest het in de eerste ontmoeting met Salzburg nog zonder doelman Manuel Neuer stellen, die aan het revalideren is van een knieoperatie. Bij Salzburg deden oud-Ajacieden Maximilian Wöber en Rasmus Kristensen de hele wedstrijd mee.

De return in de Allianz Arena staat 8 maart op het programma. De andere wedstrijd op woensdag ging tussen Internazionale en Liverpool en werd in Milaan met 0-2 gewonnen door de Premier League-club.

Salzburg weet Bayern te ontregelen

Bayern won in de groepsfase net als Ajax en Liverpool alle zes de wedstrijden, maar underdog Salzburg deed vanaf de eerste minuut niet onder voor 'Der Rekordmeister'. De eerste grote kans was na tien minuten wel voor de bezoekers: Serge Gnabry kapte slim zijn tegenstander uit en mikte in de hoek, maar doelman Philipp Köhn kreeg nog een hand tegen zijn schot.

In de twaalfde minuut incasseerde Salzburg door een vroege uitvalbeurt van Noah Okafor alsnog een domper, maar uitgerekend zijn vervanger opende negen minuten later de score. In de omschakeling tikte Brenden Aaronson de bal door naar Adamu en die liet Sven Ulreich kansloos met een gekruld schot in de hoek. Vlak daarna moest Ulreich alles op alles zetten om een schot van Aaronson uit het doel te houden.

Het antwoord van Bayern was niet heel indrukwekkend. De beste mogelijkheid was voor Leroy Sané, maar Köhn kon zijn schot naast kijken. Enkele minuten later ving hij zonder problemen een kopbal van Coman. Vlak voor rust kwam Bayern zelfs nog goed weg toen Benjamin Pavard na een te korte bal een overtreding leek te maken op Karim Adeyemi, maar de VAR besloot scheidsrechter Michael Oliver niet naar het scherm te sturen.

Chukwubuike Adamu bracht Salzburg vlak na zijn vroege invalbeurt op voorsprong. Chukwubuike Adamu bracht Salzburg vlak na zijn vroege invalbeurt op voorsprong. Foto: ANP

In laatste minuut alsnog loon naar werken voor Bayern

In de tweede helft voerde Bayern het tempo op in de jacht op de gelijkmaker. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann wist Salzburg regelmatig te omsingelen rond het strafschopgebied, maar speelde slordig en kwam niet verder dan wat speldenprikjes. Ook Lewandowski, dit seizoen al 37 keer trefzeker, was vrijwel onzichtbaar.

De meeste dreiging kwam weliswaar van Bayern, maar de bezoekers mochten van geluk spreken dat het tien minuten voor tijd geen 2-0 werd. Adeyemi stuitte in kansrijke positie op Ulreich en in de rebound zag Adamu zijn schot richting het lege doel weggewerkt worden door Pavard.

Bayern bleef in leven en slaagde er in de absolute slotfase toch nog in om de gelijkmaker binnen te werken. Een lange bal van Pavard richting het strafschopgebied werd goed doorgekopt door Thomas Müller, waardoor Coman bij de tweede paal in de korte hoek binnen kon schieten en Bayern voor een valse start wist te behoeden.

