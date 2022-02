Uitgerekend tegen de club die hoopt hem komende zomer transfervrij over te nemen, schoot Kylian Mbappé dinsdagavond in blessuretijd de winnende treffer binnen. Na de 1-0-zege van Paris Saint-Germain op Real Madrid in de achtste finales van de Champions League ging het opnieuw over de transfergeruchten rond de topspits.

"Ik heb nog steeds geen beslissing over mijn toekomst genomen", verzekerde Mbappé Movistar na de wedstrijd in het Parc des Princes. "Ik speel graag voor PSG, een van de beste clubs ter wereld."

Real Madrid kon met een defensieve tactiek (uitdoelpunten tellen dit seizoen niet meer 'dubbel') lange tijd standhouden in Parijs, maar een moment van klasse van Mbappé zorgde in de vierde minuut van de blessuretijd voor de beslissing. De 23-jarige aanvaller glipte met een subtiele beweging tussen Real-verdedigers Eder Militao en Lucas door en schoof de bal tussen de benen van doelman Thibaut Courtois door in het doel.

De late treffer zorgde voor enorme vreugdetaferelen bij het thuispubliek, dat zo hunkert naar de eerste eindzege in de Champions League. Gevraagd of die toejuichingen een rol zouden kunnen spelen in een beslissing over zijn toekomst, antwoordde Mbappé ontwijkend.

"Ik heb nog geen besluit genomen. Ik doe gewoon mijn best en dan zien we wel wat er volgend seizoen gebeurt."

'Ik ben nu speler van PSG en altijd erg gelukkig'

Afgelopen zomer wees PSG naar verluidt een bod van 160 miljoen van Real op Mbappé af. De Franse club heeft nog altijd de hoop dat de topscorer bijtekent, maar neemt het risico dat Mbappé komende zomer transfervrij vertrekt.

De transfergeruchten leiden Mbappé niet af: met 22 goals en 16 assists is hij dit seizoen van grote waarde voor PSG. "Het is makkelijk, ik ga gewoon lekker voetballen en hoef er niet over na te denken", vertelde hij.

"Er worden me veel te veel vragen gesteld, ik moet hier steeds maar over praten. PSG en Real zijn allebei hele grote clubs. Ik ben nu een speler van PSG en ik ben altijd erg gelukkig."

De return tussen Real en PSG is op 9 maart in Madrid.