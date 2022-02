Kylian Mbappé heeft Paris Saint-Germain dinsdagavond diep in blessuretijd naar een zwaarbevochten zege op Real Madrid geschoten. De Parijzenaars wonnen het eerste duel in de achtste finales van de Champions League met 1-0.

Paris Saint-Germain had verreweg de meeste aanspraak op de overwinning, maar doelman Thibaut Courtois hield Real Madrid lange tijd op de been in Parijs. Het leek bij 0-0 te blijven, maar uitgerekend de door Real begeerde Mbappé zorgde er in de 94e minuut voor dat de thuisploeg loon naar werken kreeg.

Afgelopen zomer stond Mbappé nog voor een spectaculaire transfer naar Real Madrid, maar PSG weigerde zijn sterspeler te laten gaan. Mogelijk komt het na dit seizoen alsnog tot een overgang naar Spanje, want de 23-jarige aanvaller beschikt over een aflopend contract in Parijs.

Georginio Wijnaldum bleef dinsdagavond negentig minuten op de bank bij PSG. Ook de van een blessure teruggekeerde Neymar begon als reserve, maar de Braziliaan mocht een kwartier voor tijd als invaller zijn opwachting maken. Hij speelde zijn eerste wedstrijd sinds 28 november.

Het sterrenensemble van trainer Mauricio Pochettino hoopt PSG dit seizoen eindelijk het felbegeerde Champions League-succes te bezorgen. De Parijzenaars haalden twee jaar geleden voor het eerst de finale van het miljoenenbal, maar toen bleek Bayern München te sterk.

Het andere achtstefinaleduel van dinsdag ging tussen Sporting CP en Manchester City en werd glansrijk gewonnen door 'The Citizens': 0-5. De returns van deze twee wedstrijden staan 9 maart op het programma. Ajax speelt volgende week woensdag in Lissabon het eerste duel met Benfica in de achtste finales.

Heenwedstrijden achtste finales CL Dinsdag: PSG-Real Madrid 1-0

Dinsdag: Sporting-Manchester City 0-5

Woensdag: RB Salzburg-Bayern

Woensdag Internazionale-Liverpool

Dinsdag 22 februari: Chelsea-Lille OSC

Dinsdag 22 februari: Villarreal-Juventus

Woensdag 23 februari: Atlético-Manchester United

Woensdag 23 februari: Benfica-Ajax

Kylian Mbappé schoot Paris Saint-Germain in extremis naar de zege tegen de club waar hij afgelopen zomer nog een contract wilde tekenen.

PSG heeft initiatief tegen Real Madrid

In het fraaiste affiche van de eerste knock-outronde was het Paris Saint-Germain dat direct het initiatief nam en meerdere goede kansen kreeg. Di María schoot na enkele minuten spelen in kansrijke positie hoog over en Mbappé stuitte van dichtbij, onder druk van verdediger Dani Carvajal, op de benen van Courtois.

Waar het bij Sporting CP-Manchester City na 44 minuten al 0-4 stond, kreeg de veelbelovende openingsfase in het Parc des Princes geen passend vervolg. PSG creëerde geen grote kansen meer en Real liet zich zelden tot nooit in het vijandelijke strafschopgebied zien. Op slag van rust kreeg de 'Koninklijke' alsnog een kans uit een corner, maar de kopbal van Casemiro ging naast.

Aan het begin van de tweede helft was het opnieuw PSG dat de druk opvoerde en op voorsprong had kunnen komen. Na een vloeiende aanval kwam de bal via Achraf Hakimi in de voeten van Mbappé, die opnieuw op Courtois stuitte. Vlak daarna kon de Belg de bal simpel vangen na een ongevaarlijk afstandsschot van Messi.

Lionel Messi had geen geluk in de afronding tegen Real Madrid. Lionel Messi had geen geluk in de afronding tegen Real Madrid. Foto: Getty Images

Messi faalt van 11 meter, maar Mbappé redt PSG alsnog

Courtois groeide in rap tempo uit tot man van de wedstrijd en liet een kwartier na rust nog maar eens zien waarom. Messi mocht aanleggen voor een strafschop na een opzichtige overtreding van Carvajal op Mbappé, maar Courtois voorkwam dat de Argentijn zijn zesde treffer van dit Champions League-seizoen maakte.

Een kwartier voor tijd probeerde Messi het uit een vrije trap van een meter of 25, maar ook die poging was niet goed en ging naast. Met Neymar voor Di María werd PSG er niet zwakker op en Real slaagde er maar niet in om onder de druk uit te spelen. Courtois stond in de 76e minuut aan de grond genageld, maar zag tot zijn blijdschap dat het gevaarlijke schot van Mbappé rakelings naast ging.

Real liet zich sporadisch voor het vijandelijke doel zien en zorgde hier en daar voor wat hachelijke momenten, maar meer ook niet. Trainer Carlo Ancelotti bracht vlak voor tijd nog Gareth Bale voor Karim Benzema - de Welshman speelde pas zijn vijfde duel van het seizoen - maar Real bleef aanvallend onmachtig en leverde geen enkel schot op doel.

PSG bleef ondertussen ook in de absolute slotfase aanzetten en kreeg toch nog loon naar werken. Mbappé passeerde twee verdedigers van Real op fraaie wijze en liet Courtois kansloos, waardoor PSG over drie weken met een goede uitgangspositie aan de return kan beginnen.

