Na tientallen jaren worden de ontmoetingen in de Europese knock-outrondes dit seizoen voor het eerst zónder uitdoelpuntenregel afgewerkt. Jürgen Klopp, die woensdag met Liverpool in de achtste finales van de Champions League op bezoek gaat bij Internazionale, weet nog niet zo goed wat hij van de regelwijziging moet vinden.

"Ik kijk al langer naar de Champions League dan ik erbij betrokken ben. En eigenlijk vond ik de uitdoelpuntenregel al leuk toen ik nog supporter was. Ik weet ook niet zo goed waarom we ermee stoppen, maar dat is oké. We zullen ermee dealen", zei Klopp dinsdagavond op zijn persconferentie, daags voor het duel met Inter.

Voorheen was het zo dat uitdoelpunten na een gelijke stand over twee duels dubbel tellen in de knock-outfase van Europese toernooien. Vanaf dit seizoen komt er in dat geval altijd een verlenging komen en, indien noodzakelijk, strafschoppen.

De UEFA vindt dat het verschil tussen thuis- en uitwedstrijden niet meer zo groot is en besloot de regel daarom af te schaffen. Hoewel het nu niet meer van groot belang is om bijvoorbeeld in eigen huis een tegendoelpunt te voorkomen, denkt Klopp niet dat de nieuwe omstandigheden van invloed zullen zijn op het verloop van wedstrijden.

"We kunnen meer over het effect zeggen als deze twee wedstrijden voorbij zijn. Maar ik kan me niet herinneren dat we ooit een uitwedstrijd zijn ingegaan met de gedachte: het zou al geweldig zijn als we een doelpunt maken. We willen ons beste spel laten zien en winnen, maar dat laatste zal heel erg moeilijk zijn", aldus Klopp.

De wedstrijd tussen Liverpool en Internazionale begint woensdag om 21.00 uur in Milaan. De return op Anfield staat voor 8 maart op het programma.

