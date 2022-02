Na de verloren finale van twee jaar geleden hoopt Paris Saint-Germain de Champions League-droom dit seizoen dan eindelijk te verwezenlijken, maar de Parijzenaars treffen in de achtste finales met Real Madrid direct een grootmacht. Trainer Mauricio Pochettino weet dat zijn ploeg een zware kluif krijgt aan de 'Koninklijke'.

"Dit is een knock-outwedstrijd, maar het had in mijn ogen net zo goed de Champions League-finale kunnen zijn als je naar de kwaliteit van de selecties en de statuur van de clubs kijkt. We hebben veel respect voor Real Madrid als een van de beste clubs in de wereld", zei Pochettino op zijn persconferentie voor het duel van dinsdagavond.

"De dertien Champions League-titels van Real (Europacup I meegeteld, red.) laten zien dat het niet alleen om de spelers en coaches gaat, maar om de kracht van een club. PSG wacht al meer dan vijftig jaar op deze prijs, dus wij zijn de uitdagers. We zijn een team aan het bouwen om dichter bij die ene droom te komen."

Pochettino zal het in de eerste ontmoeting in Parijs in ieder geval zonder verdediger Sergio Ramos moeten doen. De ervaren Spanjaard, die met Real liefst vier keer de Champions League won, kampt nog met een kuitblessure en is niet op tijd fit om het tegen zijn oude club op te nemen.

Pochettino neemt het op voor Messi

Veel ogen zullen gericht zijn op Lionel Messi, die sinds zijn overgang van FC Barcelona nog geen onuitwisbare indruk achter heeft kunnen laten in Parijs. De Argentijn is in de Champions League wel op dreef: hij scoorde vijf keer in evenzoveel groepswedstrijden voor PSG.

"Ik heb Leo beslissend gezien in belangrijke wedstrijden en op belangrijke avonden. Zijn talent en ervaring spelen een fundamentele rol in de individuele kwaliteiten die hij met zich meebrengt. Daarmee is hij ook van waarde voor het collectief en zijn ploeggenoten", loofde Pochettino zijn sterspeler.

Bij Real Madrid is het nog de vraag of Karim Benzema mee kan doen. De Franse spits, dit seizoen tot dusver in 28 officiële duels goed voor 24 doelpunten, staat al weken geblesseerd aan de kant. Dinsdag wordt er een knoop doorgehakt over zijn inzetbaarheid.

De eerste wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid begint dinsdag om 21.00 uur in het Parc des Princes. De return is op 9 maart in Spanje.

