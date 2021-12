Daley Blind heeft maandag snel contact gezocht met Jan Vertonghen na de Champions League-loting waarbij Ajax aan Benfica werd gekoppeld. De Amsterdammers treffen de Portugezen na de winterstop in de achtste finales.

"We hebben meteen even geappt om te zeggen dat we het mooi vonden elkaar weer te treffen. Dat is iets om naar uit te zien", zegt Blind op de website van Ajax.

Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat Blind zijn oude ploeggenoot bij Ajax zou treffen. Ajax werd in eerste instantie gekoppeld aan Internazionale, maar de loting moest over na een fout van de UEFA. Bij de herkansing kwam Benfica uit de koker rollen als nieuwe tegenstander.

De ploeg uit Lissabon oogt als een minder zware tegenstander dan de Italiaanse kampioen Internazionale. "Maar in 2018/2019 hebben we het vooral in de uitwedstrijd in Lissabon echt zwaar gehad", doelt Blind op het gelijkspel van Ajax in Lissabon (1-1). "Dit seizoen zaten ze in een hele taaie poule met Bayern München en Barcelona, dus dat ze daar doorheen zijn, zegt wel wat."

De laatste keer dat Blind (31) en Vertonghen (34) tegen elkaar speelden, liep voor Ajax niet goed af. In 2019 liepen de Amsterdammers op dramatische wijze de finale van de Champions League mis door toedoen van Tottenham Hotspur, waar de Belgische verdediger toen speelde.

Daley Blind wordt getroost door Jan Vertonghen na de voor Ajax dramatische halve finale tegen Tottenham Hotspur. Daley Blind wordt getroost door Jan Vertonghen na de voor Ajax dramatische halve finale tegen Tottenham Hotspur. Foto: Pro Shots

Blind: 'Er liggen natuurlijk mogelijkheden'

Benfica schakelde dit seizoen PSV uit in de play-offs van de Champions League. De club staat derde in de Portugese competitie, met vier punten achterstand op FC Porto en Sporting CP, waarvan Ajax dit seizoen tweemaal ruim won in de groepsfase.

"Het is zeker geen ploeg die je moet onderschatten", zegt Blind over Benfica. "Wat me in 2018 opviel, was dat ze technisch en verzorgd voetbal van achteruit speelden met een aantal zeer snelle buitenspelers. Het wordt lastig, maar er liggen natuurlijk wel mogelijkheden."

Ajax bewaart dit seizoen voorlopig het beste voetbal voor de Champions League. De regerend landskampioen heeft al twaalf verliespunten in de Eredivisie, maar won alle zes de groepswedstrijden van het Europese miljoenenbal.

"Onze prestaties in de groepsfase tellen niet meer", aldus Blind. "We moeten weer op ons best zijn om een ronde door te stoten."