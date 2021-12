De loting voor de achtste finales van de Champions League moet worden overgedaan vanwege een technische fout van de UEFA. De eerdere loting van Ajax tegen Internazionale is geschrapt.

De nieuwe loting is om 15.00 uur in Nyon en dan gaan alle zestien clubs opnieuw de koker in. Ook door de andere achtste finales, met onder meer Manchester United-Paris Saint-Germain, is een streep gezet.

Tijdens de loting, die om 12.00 uur begon, werd al gespeculeerd over of alles wel goed ging en geldig mocht zijn. Zo werd aanvankelijk werd Manchester United aan Villarreal gekoppeld, wat volgens de regels niet mocht omdat deze clubs elkaar in de groepsfase al troffen.

Vervolgens verzuimde de UEFA om het balletje met de naam van Manchester United terug in de bak te doen toen een tegenstander voor Atlético Madrid werd geloot.

Atlético Madrid, dat gekoppeld werd aan Bayern München, vroeg om opheldering. Anderhalf uur later kwam de UEFA met het nieuws dat de loting moet worden overgedaan. Het is voor het eerst dat dit gebeurt bij een Champions League-loting.