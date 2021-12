De loting voor de achtste finales van de Champions League moet worden overgedaan vanwege een technische fout bij de UEFA die leidde tot een verkeerde gang van zaken. De eerdere loting van Ajax tegen Internazionale is geschrapt.

De nieuwe loting is om 15.00 uur in Nyon en dan gaan alle zestien clubs opnieuw de koker in. Ook door de andere achtste finales, met onder meer Manchester United-Paris Saint-Germain, is een streep gezet.

Tijdens de loting, die om 12.00 uur begon, werd al gespeculeerd over of alles wel goed ging en geldig mocht zijn. Zo werd aanvankelijk Manchester United aan Villarreal gekoppeld, wat volgens de regels niet mocht omdat deze clubs elkaar in de groepsfase al troffen.

Vervolgens verzuimde de UEFA om het balletje met de naam van Manchester United terug in de bak te doen toen een tegenstander voor Atlético Madrid werd geloot.

39 Dit is het moment dat het mis ging bij de CL-loting

UEFA spreekt van technisch probleem

Atlético Madrid, dat gekoppeld werd aan Bayern München, vroeg om opheldering. Anderhalf uur later kwam de UEFA met het nieuws dat de loting moet worden overgedaan. Het is voor het eerst dat dit gebeurt bij een Champions League-loting.

De UEFA spreekt "van een fout als gevolg van een technisch probleem met de software van een externe dienstverlener". Daardoor zouden de dienstdoende officials de verkeerde informatie hebben gekregen.

Later op de dag werd ook geloot voor tussenrondes in de Europa League en de Conference League en die verliepen wel goed. PSV treft in de Conference League Maccabi Tel Aviv en Vitesse werd gekoppeld aan Rapid Wien, al is nog niet helemaal zeker dat de Arnhemse club door is.

Het lijkt wel die kant op te gaan, omdat er geen nieuwe datum gevonden kan worden voor de laatste groepswedstrijd van concurrent Tottenham Hotspur tegen Stade Rennais. Feyenoord en AZ zijn als groepswinnaars vrijgeloot voor de tussenronde van de Conference League. Zij stromen in de achtste finales pas in.

Tussenronde Conference League PSV-Maccabi Tel Aviv

Rapid Wien-Vitesse/Tottenham

Olympique Marseille-Qarabag

Fenerbahçe-Slavia Praag

Midtjylland-PAOK

Leicester City-Randers

Celtic-Bodø/Glimt

Sparta Praag-Partizan