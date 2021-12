Ajax treft Internazionale in de achtste finales van de Champions League, zo heeft de loting maandag in Nyon uitgewezen. De club uit Milaan is regerend landskampioen en koploper in de Serie A.

De Amsterdammers spelen in februari eerst uit in Milaan en daarna wacht een return in de Johan Cruijff ArenA in maart.

Om 14.00 gaan ook PSV en Vitesse de koker in. Ze loten voor de tussenronde in de Conference League, al is nog niet helemaal zeker dat Vitesse door is. Het lijkt wel die kant op te gaan, omdat er geen nieuwe datum gevonden kan worden voor de laatste groepswedstrijd van concurrent Tottenham Hotspur tegen Stade Rennais.

PSV, dat als derde eindigde in groep B van de Europa League, treft in de tussenronde een nummer twee uit een Conference League-poule.

Dit bericht wordt aangevuld.