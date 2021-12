Ajax treft Internazionale in de achtste finales van de Champions League, zo heeft de loting maandag in Nyon uitgewezen. De club uit Milaan is regerend landskampioen en koploper in de Serie A.

Achtste finales Champions League Internazionale-Ajax

Benfica-Real Madrid

Atlético Madrid-Bayern München

Red Bull Salzburg-Liverpool

Sporting CP-Juventus

Chelsea-Lille OSC

Manchester United-Paris Saint-Germain

Villarreal-Manchester City

Ajax speelt op 15, 16, 22 of 23 februari februari eerst uit in Milaan en daarna wacht een return in de Johan Cruijff ArenA op 8, 9, 15 of 16 maart. Uiterlijk om 15.00 uur wordt het precieze speelschema bekendgemaakt.

Zestien jaar geleden stond Ajax ook al tegenover Internazionale in de achtste finales van de Champions League. Toen gingen de Italianen na 2-2 in Amsterdam en 1-0 in Milaan door naar de kwartfinales.

Dat is ook de laatste confrontatie tussen de twee clubs. In 1972 was Ajax-Internazionale de finale van het Europacup I-toernooi. Die werd met 2-0 gewonnen door de Eredivisionist.

De loting voor de achtste finales leverde meer fraaie affiches op. Manchester United werd gekoppeld aan Paris Saint-Germain en dat betekent een confrontatie tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

PSV en Vitesse loten om 14.00 uur

Om 14.00 uur gaan ook PSV en Vitesse de koker in. Ze loten voor de tussenronde in de Conference League, al is nog niet helemaal zeker dat Vitesse door is. Het lijkt wel die kant op te gaan, omdat er geen nieuwe datum gevonden kan worden voor de laatste groepswedstrijd van concurrent Tottenham Hotspur tegen Stade Rennais.

PSV, dat als derde eindigde in groep B van de Europa League, treft in de tussenronde een nummer twee uit een Conference League-poule.