Donny van de Beek heeft het boetekleed aangetrokken na het 1-1-gelijkspel van Manchester United tegen Young Boys in de groepsfase van de Champions League. De middenvelder leidde woensdagavond in de 42e minuut door knullig balverlies de gelijkmaker van de Zwitsers in.

De 24-jarige Van de Beek kreeg de bal aangespeeld rond zijn eigen strafschopgebied en werd onder druk gezet. Hij probeerde snel ploeggenoot Aaron Wan-Bissaka aan te spelen, maar zijn pass was te kort. Fabian Rieder onderschepte en strafte de fout van Van de Beek genadeloos af met een schitterend schot in de rechterbovenhoek.

"Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor die tegentreffer", zei Van de Beek na de wedstrijd op Old Trafford op het clubkanaal van United. "De 1-1 viel door balverlies van mij. Achteraf had ik de bal misschien beter weg kunnen schieten, maar dat heb ik niet gedaan."

Van de Beek maakte zo een slechte beurt bij interim-trainer Ralf Rangnick, die hem tegen Young Boys juist een zeldzame kans gaf als basisspeler. De Duitser ergerde zich flink aan de manier waarop United drie minuten voor rust de gelijkmaker incasseerde.

"Ik zag weer het team van een aantal weken geleden (voor de komst van Rangnick, red.). We waren niet proactief, zakten te ver terug en nodigden Young Boys uit om druk te zetten. Dat was ook de oorzaak van de 1-1. We kregen de kans om de bal weg te werken of vooruit te spelen, maar dat deden we niet", baalde Rangnick.

'Ik wist dat deze opstelling een risico was'

Na de gelijkmaker slaagde Manchester United er niet meer in om op voorsprong te komen. Mason Greenwood greep in tegenstelling tot Van de Beek wel zijn kans door al na negen minuten te scoren met een geweldige volley.

Wat Van de Beek betreft, had zijn fout helemaal geen invloed op het eindresultaat moeten hebben. "We kregen na de goal van Mason een aantal goede kansen om uit te lopen naar een grotere voorsprong, maar die maakten we niet af. We hadden het onszelf een stuk makkelijker kunnen maken."

Ondanks zijn fout maakte Van de Beek de negentig minuten vol bij Manchester United, dat voor het duel met Young Boys al zeker was van de groepswinst. Rangnick koos daardoor voor een elftal met veelal reserves, terwijl er ook geen vaste krachten op de bank zaten.

"Ik was me volledig bewust van het risico dat ik nam door zo veel spelers te wisselen. Het was de vraag of deze spelers tot het laatste fluitsignaal competitief zouden zijn. Het eerste half uur was goed. Na de mindere fase voor rust zag je dat de energie verdween en we het moeilijk kregen", aldus Rangnick.

