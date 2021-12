Wout Weghorst gaat met VfL Wolfsburg niet Europees overwinteren. De Bundesliga-club verloor woensdag in het laatste groepsduel van de Champions League met 1-3 van het Lille OSC van Sven Botman en eindigde daardoor als vierde in groep G. Door een blunder van Donny van de Beek bleef Manchester United steken op een 1-1-gelijkspel tegen Young Boys.

Wolfsburg moest op voorhand in eigen huis winnen van Lille om aanspraak te maken op Europese overwintering, maar na elf minuten spelen ging het al mis. Burak Yilmaz opende de score voor de regerend landskampioen van Frankrijk, waar Botman de negentig minuten volmaakte.

Ondanks een veldoverwicht van Wolfsburg kreeg Lille de beste kansen en was het in de 72e minuut beslist. Angel Gomes kreeg de bal in de voeten geschoten door een verdediger van Wolfsburg, waarna hij Jonathan David in staat stelde om te scoren. Zes minuten later maakte Gomes er ook nog 0-3 van. De 1-3 van Renato Steffen was een doekje voor het bloeden.

Door de nederlaag komt er een einde aan het Europese avontuur van Wolfsburg. De Duitse club had zich voor het eerst in zes jaar geplaatst voor de Champions League doordat het vorig seizoen op een knappe vierde plaats was geëindigd in de Bundesliga. Mark van Bommel leidde drie van de zes Champions League-duels van Wolfsburg en won er geen één. Hij werd eind oktober ontslagen.

Dankzij de overwinning op Wolfsburg gaat Lille OSC als groepswinnaar naar de achtste finales van de Champions League. Alleen in het seizoen 2006/2007 wist de Ligue 1-club ooit door te dringen tot de achtste finales van het miljoenenbal. Toen werd Lille uitgeschakeld door Manchester United.

Red Bull Salzburg won door een doelpunt van Noah Okafor met 1-0 van Sevilla en bereikte daarmee als eerste Oostenrijkse club ooit de laatste zestien van de Champions League. Salzburg is daarmee een van de zeven mogelijke tegenstanders van Ajax. Maandag om 12.00 uur vindt in Nyon de loting plaats.

Groep G Champions League 1. Lille OSC 6-11 (+3)

2. Red Bull Salzburg 6-10 (+2)

3. Sevilla 6-6 (0)

4. VfL Wolfsburg 6-5 (-5)

Donny van de Beek (links) ging opzichtig in de fout bij Manchester United. Donny van de Beek (links) ging opzichtig in de fout bij Manchester United. Foto: Getty Images

Van de Beek blundert bij United

In groep F was Manchester United op voorhand al zeker van groepswinst, waardoor de kersverse manager Ralf Rangnick verschillende belangrijke spelers rust kon geven tegen Young Boys. Mede daarom kreeg Van de Beek een basisplaats en door toedoen van de Nederlander bleef de Engelse recordkampioen steken op een 1-1-gelijkspel.

United kwam na negen minuten spelen nog wel op voorsprong via een fraaie volley van Mason Greenwood, die Cristiano Ronaldo verving in de punt van de aanval. Een blunder van Van de Beek leidde in de 42e minuut de 1-1 van Young Boys in. De oud-Ajacied leverde de bal zomaar in bij Fabian Rieder, die vervolgens doelman Dean Henderson op fraaie wijze verschalkte. Daar bleef het bij op Old Trafford.

Van de Beek krijgt zelden een basisplaats bij Manchester United, waar hij sinds 2020 speelt. Hij stond dit seizoen pas vier keer aan de aftrap. Tegen Young Boys mocht hij voor het eerst starten sinds de aanstelling van Rangnick, ruim een week geleden.

In dezelfde poule werd Atalanta-Villarreal afgelast. Vanwege de hevige sneeuwval in Bergamo was het veld onbespeelbaar geworden. Het duel, waarin beide teams strijden om het laatste ticket voor de achtste finales van de Champions League, wordt donderdag om 19.00 uur gespeeld.

Groep F Champions League 1. Manchester United 6-11 (+3)

2. Villarreal 5-7 (+2)

3. Atalanta 5-6 (0)

4. Young Boys 6-5 (-5)

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de fout van Donny van de Beek te bekijken.