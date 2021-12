FC Barcelona is woensdag uitgeschakeld in de Champions League door een kansloze 3-0-nederlaag bij Bayern München. Het is voor het eerst sinds het seizoen 2003/2004 dat de Spaanse grootmacht na de winter ontbreekt in het miljoenenbal.

Thomas Müller, Leroy Sané en Jamal Musiela maakten de treffers voor de Duitse ploeg, die vooraf al zeker was van de groepswinst. Benfica schaarde zich woensdag met een 2-0-zege op het reeds uitgeschakelde Dynamo Kiev bij de laatste zestien.

Voor Barcelona komt er daarmee een einde aan een reeks van zeventien seizoenen waarin het telkens present was in de knock-outfase van de Champions League. In al die jaren maakte Lionel Messi deel uit van de selectie.

In het seizoen 2003/2004, toen de afgelopen zomer naar Paris Saint-Germain vertrokken Messi nog jeugdspeler was bij Barcelona, speelde de club helemaal niet in de Champions League. De ploeg kwam toen uit in de UEFA Cup en keert na de winter voor het eerst sindsdien terug in de tweede competitie van Europa (tegenwoordig Europa League).

Groep E Champions League 1. Bayern 6-18 (+19)

2. Benfica 6-8 (-2)

3. Barcelona 6-7 (-7)

4. Dynamo Kiev 6-1 (-10)

Müller scoort met dank aan doellijntechnologie

In de lege Allianz Arena, waar de natte sneeuw gestaag uit de lucht kwam vallen, hadden Memphis Depay en Frenkie de Jong een basisplaats. Barcelona begon met aanvallende intenties en was gevaarlijk met schoten van Jordi Alba (gestopt door Manuel Neuer) en Ousmané Dembélé (hoog over).

Kort na het geblesseerd uitvallen van Alba tekende Thomas Müller voor de 1-0. Na een voorzet van Robert Lewandowski won hij het kopduel van twee Barcelona-verdedigers. Ronald Araújo probeerde nog redding te brengen, maar de doellijntechnologie toonde aan dat het een goal was.

Het was al de vijftigste Champions League-treffer voor de 32-jarige Müller, die daarmee gedeeld zevende staat op de topscorersranglijst aller tijden. Liefst acht van die vijftig treffers maakte de Duitser tegen Barcelona.

Vlak voor rust zorgde Sané met een pegel van ruim 25 meter voor de 2-0. Doelman Marc-André ter Stegen zag er slecht uit door de zwabberende inzet in het midden van zijn doel zomaar door te laten.

Thomas Müller maakte met deze kopbal zijn vijftigste treffer in de Champions League. Thomas Müller maakte met deze kopbal zijn vijftigste treffer in de Champions League. Foto: AP

Bayern loopt na rust verder weg

Na rust dreigde een grotere afstraffing voor Barcelona, al slaagde Sané er aanvankelijk van heel dichtbij niet in om te scoren. Even later was Musiela wel trefzeker. Barcelona appelleerde driftig omdat de voorzet van Alphonso Davies over de achterlijn leek, maar de VAR bevestigde dat de grensrechter goed had gezien dat dit niet het geval was.

Bayern nam genoegen met 3-0 en drong niet verder aan. De tieners Tanguy Nianzou en Malik Tillman kregen in de slotfase speeltijd. Barcelona snakte naar het eindsignaal en droop teleurgesteld af.

Het is nog maar de vraag of de in financieel zwaar weer verkerende Catalanen volgend seizoen weer in de Champions League mogen spelen. De ploeg van trainer Xavi staat slechts zevende in La Liga.