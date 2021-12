Chelsea heeft woensdag de groepswinst in de Champions League op de valreep misgelopen. De titelhouder kreeg in de laatste groepswedstrijd tegen FC Zenit in de absolute slotfase de 3-3 om de oren, waardoor de Premier League-club als nummer twee doorgaat in het miljoenenbal en een mogelijke tegenstander van Ajax is in de achtste finales.

Het al geplaatste Chelsea begon als koploper in de poule aan het laatste groepsduel en had zodoende alles in eigen hand, terwijl FC Zenit als nummer drie van de groep vooraf al veroordeeld was tot de eerste knock-outronde van de Europa League.

Zonder bankzitter Hakim Ziyech kende Chelsea nog een voortvarende start in Sint-Petersburg, waar Serdar Gözübüyük de scheidsrechter was. Werner tikte de bal na twee minuten binnen uit een hoekschop van Ross Barkley. Het was voor de Duitser pas zijn vierde doelpunt van het seizoen.

Nog voor rust draaide FC Zenit de achterstand om in een voorsprong. Claudinho dook de bal in de 38e minuut achter Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga, waarna Sardar Azmoun drie minuten later de Spaanse keeper keurig omspeelde: 2-1.

Chelsea maakte een plichtmatige indruk in Rusland, maar kwam na ruim een uur spelen wel langszij. Romelu Lukaku had de bal voor het binnentikken na goed voorbereidend werk van Werner, die in de 85e minuut ook het winnende doelpunt leek te maken. In de vierde minuut van de extra tijd werd het alsnog 3-3 door een fraaie volley in de kruising van Aleksandr Erokhin.

Door het late gelijkspel gaat Chelsea als nummer twee van de poule verder in de Champions League en is de nummer drie van de Premier League een mogelijke tegenstander van Ajax in de achtste finales. Bij de laatste zestien nemen de acht groepswinnaars het op tegen de acht nummers twee. De loting daarvoor is komende maandag om 12.00 uur.

Stand in groep H Champions League 1. Juventus 6-15 (+4)

2. Chelsea 6-13 (+9)

3. FC Zenit 6-5 (0)

4. Malmö FF 6-1 (-13)

Moise Kean was de gevierde man bij Juventus. Moise Kean was de gevierde man bij Juventus. Foto: EPA

Juventus wint en pakt groepszege

Juventus moest in eigen huis winnen van het al uitgeschakelde Malmö FF en hopen op een misstap van Chelsea in Rusland om alsnog als groepswinnaar naar de achtste finales van de Champions League te gaan.

De huidige nummer vijf van de Serie A slaagde daarin door de Zweedse club met 1-0 te verslaan. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Moise Kean, die in de achttiende minuut een fraaie voorzet van Federico Bernardeschi met de buitenkant van de schoen binnenkopte.

Matthijs de Ligt bleef de hele wedstrijd op de bank bij Juventus. De Oranje-international kreeg rust van trainer Massimiliano Allegri. De verdediger was de afgelopen weken een vaste basisspeler bij de Italiaanse recordkampioen.

Na Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern München en Manchester United is Juventus de zevende groepswinnaar in de Champions League. Later op de avond maken Lille OSC, Red Bull Salzburg, Sevilla en VfL Wolfsburg in groep G uit wie als laatste nummer één doorgaat naar de achtste finales.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Champions League