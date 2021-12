De Champions League-wedstrijd tussen Atalanta en Villarreal is woensdagavond afgelast. Door sneeuwval is het veld in Stadio di Bergamo onbespeelbaar.

De wedstrijd zou om 21.00 uur beginnen. Aanvankelijk werd de aftrap met twintig minuten uitgesteld, maar de Engelse arbiter Anthony Taylor oordeelde dat het duel niet kon doorgaan. De wedstrijd zal donderdag ingehaald worden, het tijdstip is nog onbekend.

Zowel Atalanta als Villarreal maakt nog kans op een ticket voor de knock-outfase van de Champions League. Villarreal heeft aan een gelijkspel genoeg, terwijl Atalanta moet winnen om een ronde verder te komen.

Bij Atalanta was er een basisplaats voor Marten de Roon en Hans Hateboer, Teun Koopmeiners zou op de bank beginnen. Arnaut Danjuma zou aan de aftrap hebben gestaan bij Villarreal.

Medewerkers van Atalanta probeerden de lijnen op het veld nog sneeuwvrij te maken. Medewerkers van Atalanta probeerden de lijnen op het veld nog sneeuwvrij te maken. Foto: AFP

Groep F Champions League 1. Man United 5-10

2. Villarreal 5-7

3. Atalanta 5-6

5. Young Boys 5-4

