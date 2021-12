Het maakt Erik ten Hag niet zoveel uit wie Ajax in de achtste finales van de Champions League treft. De trainer van de Amsterdammers is vooral trots dat zijn ploeg dinsdag ook de zesde groepswedstrijd won.

Ajax zette Sporting CP in een lege Johan Cruijff ArenA met 4-2 opzij en is pas de zevende ploeg in de Champions League-geschiedenis die de groepsfase zonder puntenverlies doorstaat.

Bij de loting treft Ajax maandag als groepswinnaar de nummer twee uit een andere poule. "Maar ik kijk nooit naar lotingen, want ik heb er toch geen invloed op", zei Ten Hag voor de camera van RTL 7.

"We zien wel wat eruit komt. Dat het zwaar wordt, weten we van tevoren. We hebben zeker vertrouwen getankt dat we iets kunnen bereiken. Geen ploeg zal het leuk vinden om tegen Ajax te spelen. We zullen er vol op klappen."

'Dusan is heel erg begaan met de ploeg'

Tegen Sporting bleef aanvoerder Dusan Tadic wegens rugklachten aan de kant. De ervaren Serviër miste voor het eerst een Europese wedstrijd van Ajax, maar liet zich langs de kant wel gelden door zijn ploeg bij tijd en wijle te coachen. Ten Hag kon er wel van genieten.

"Dusan heeft ambities in het trainersvak, dat zie je duidelijk. Hij is op het veld het verlengstuk van de trainer en is heel erg begaan met de ploeg en de manier van spelen. Dat zit van nature in hem", aldus de Ajax-coach, die het spel na rust beter vond dan in de eerste helft.

"In fases waren we voor rust heel erg goed aan de bal. We hadden de rust aan de bal en lieten de tegenstander lopen. De intensiteit was continu goed, maar de organisatie en afstemming waren dat niet altijd, Na rust was dat aanmerkelijk beter."

Ajax, dat zondag in de Eredivisie thuis tegen AZ speelt, ontloopt bij de Champions League-loting in ieder geval Bayern München, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Real Madrid.

