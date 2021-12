Donyell Malen is dinsdag in de laatste groepswedstrijd van de Champions League tegen Besiktas (5-0) opnieuw tot scoren gekomen voor Borussia Dortmund. De Oranje-international maakte na een half uur de eerste van vijf Duitse treffers.

Malen kreeg de bal aangespeeld van Jude Bellingham en schoot met links via keeper Ersin Destanoglu in het doel (1-0). Marco Reus verdubbelde in de blessuretijd van de eerste helft de voorsprong door een strafschop te benutten.

Reus zorgde in de 53e minuut, na een goede combinatie, ook knap voor de 3-0. De ingevallen Erling Haaland kopte halverwege de tweede helft de 4-0 binnen. De Noorse topspits scoorde daarna nog eens met zijn hoofd uit een hoekschop.

De 22-jarige Malen, die in de vorige speelronde ook scoorde tegen Sporting CP en in de laatste drie competitieduels twee keer doel trof, deed het gehele duel mee bij Dortmund. Besiktas speelde vanaf de 43e minuut met een man minder na een rode kaart voor de Braziliaan Welinton.

Het duel was niet meer van groot belang. Borussia Dortmund kon al niet meer als tweede eindigen achter groepswinnaar Ajax, dat dinsdag met 4-2 van Sporting won, en gaat als nummer drie door naar een tussenronde in de Europa League. Het puntloze Besiktas is voor dit seizoen klaar in Europa.

Erling Haaland scoorde als invaller twee keer voor Borussia Dortmund. Foto: Getty Images

Real Madrid stelt groepswinst veilig tegen Inter

In poule D gaat Real Madrid als nummer één de koker in voor de loting voor de achtste finales van de Champions League. De Madrilenen waren in de afsluitende groepswedstrijd met 2-0 te sterk voor Internazionale, dat ook al zeker was van een vervolg in het miljoenenbal.

Toni Kroos zette Real na ruim een kwartier op voorsprong door met links raak te schieten in de rechterbenedenhoek. Het duurde tot diep in de tweede helft dat de 2-0 viel. Marco Asensio schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied met zijn linkerbeen via de binnenkant van de paal in het doel.

Inter stond op dat moment al met een man minder op het veld na rood voor Nicolò Barella, die verdediger Eder Militao op zijn been stompte. Denzel Dumfries deed alleen de eerste helft mee bij Inter. Stefan de Vrij maakte na een blessure weer deel uit van de selectie, maar de oud-Feyenoorder bleef negentig minuten op de bank.

Shakhtar Donetsk speelde in de andere groepswedstrijd gelijk tegen FC Sheriff (1-1). Sheriff gaat als nummer drie naar de tussenronde van de Europa League en Shakhtar is uitgeschakeld.