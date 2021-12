Atlético Madrid heeft dinsdag een ticket voor de achtste finales van de Champions League veiliggesteld. De ploeg van trainer Diego Simeone boekte in een heetgebakerd duel met FC Porto een zwaarbevochten 1-3-overwinning. AC Milan verloor thuis met 1-2 van Liverpool en is uitgeschakeld in Europa.

Atlético Madrid had overwintering in de Champions League al niet in eigen hand en kreeg in de jacht op een achtstefinaleticket tegen FC Porto ook nog eens snel een domper te verwerken. Luis Suárez moest het veld al na dertien minuten geblesseerd verlaten en nam huilend plaats op de bank.

Tot grote blijdschap van de oud-Ajacied kwam Atlético vlak na rust tegen de verhouding in wél op voorsprong via Antoine Griezmann. De Fransman werkte bij de tweede paal binnen na een corner. Atlético moest in de 65e minuut wel met tien man verder nadat Yannick Carrasco een slaande beweging maakte.

Na die rode kaart werd het steeds onvriendelijker in Estádio do Dragão. Bij een opstootje langs de lijn was het Porto-speler Wendell die zijn arm in de nek van Matheus Cunha legde, waarna een groot opstootje volgde waar ook stafleden en reserves bij betrokken waren. Uiteindelijk kreeg Wendell direct rood, net als Porto-wisselspeler Agustín Marchesín voor commentaar op de leiding.

Met tien tegen tien hield Atlético stand in Porto en de bezoekers liepen in de laatste minuten zelfs nog uit naar 0-3 door goals van Ángel Correa en Rodrigo De Paul. De 1-3 viel pas in de zesde minuut van de blessuretijd via een strafschop van Sérgio Oliviera.

Bij een ruime overwinning van AC Milan op Liverpool waren de Madrilenen alsnog veroordeeld tot de Europa League, maar 'The Reds' wonnen met 1-2 in Italië en sloten de groepsfase net als Ajax zonder puntenverlies af.

FC Porto-aanvaller Wendell kreeg rood na een slaande beweging. FC Porto-aanvaller Wendell kreeg rood na een slaande beweging. Foto: Getty Images

AC Milan geeft zege uit handen tegen Liverpool

AC Milan begon nog wel sterk tegen Liverpool, waar Virgil van Dijk rust kreeg en niet in de selectie zat, door na een half uur op voorsprong te komen. Doelman Alisson werd verrast door een corner die door niemand werd aangeraakt en bokste de bal wat weifelend weg. Fikayo Tomori stond op de juiste plek om van dichtbij binnen te werken.

Heel lang kon de thuisploeg daar niet van genieten, want Mohamed Salah tekende zeven minuten later voor de gelijkmaker. Doelman Mike Maignan bracht redding op een schot van Alex Oxlade-Chamberlain, maar was kansloos bij de rebound van Salah. De Egyptenaar staat nu op 20 treffers in slechts 21 officiële wedstrijden dit seizoen.

Na rust kwam AC Milan door eigen toedoen op achterstand. Uitgerekend doelpuntenmaker Tomori verspeelde de bal door een slechte aanname bij zijn eigen strafschopgebied aan Sadio Mané, wiens schot met één arm gekeerd werd door Maignan. In de rebound kopte Divock Origi alsnog raak.

Atlético Madrid gaat als nummer twee achter Liverpool naar de achtste finales van de Champions League en FC Porto is veroordeeld tot de Europa League. AC Milan kan zich na de winterstop volledig op de competitie richten.