Club Brugge is er dinsdagavond niet in geslaagd om Europese overwintering af te dwingen. De Belgische topclub had nog een kleine kans op de derde plek in de Champions League-poule, maar verloor in Parijs met 4-1 van Paris Saint-Germain. RB Leipzig was bovendien met 2-1 te sterk voor Manchester City.

Club Brugge had een wonder nodig om nog als derde te eindigen in de poule des doods en te overwinteren in de Europa League, maar een stunt was al binnen zeven minuten ondenkbaar. Kylian Mbappé schoot in de tweede minuut raak nadat doelman Simon Mignolet de bal in zijn voeten bokste. Vijf minuten later sloeg de Fransman op randje buitenspel toe na een zeer fraaie assist van Ángel Di María.

PSG bleef na de droomstart aandringen. Vlak nadat de weggestuurde Georginio Wijnaldum snelheid miste om alleen op Mignolet af te lopen, was Lionel Messi wél doeltreffend. De Argentijn kon aan de rand van het strafschopgebied afspelen op ploeggenoten, maar ging voor eigen succes en schoot feilloos raak.

Na rust nam PSG duidelijk gas terug in het Parc des Princes en kreeg Brugge de verdiende eretreffer. Noa Lang ontfutselde Idrissa Gueye eenvoudig de bal en bediende Mats Rits, die zijn schot via de vingertoppen van Gianluigi Donnarumma in het doel zag gaan. Messi zorgde een kwartier voor tijd voor het slotakkoord door een zelf versierde strafschop hard en laag in de rechterhoek te schieten.

Lang deed de hele wedstrijd mee bij Club Brugge en zag landgenoot Ruud Vormer in de 69e minuut als invaller zijn opwachting maken. Bij Paris Saint-Germain stond Wijnaldum negentig minuten in het veld.

Leipzig bezorgt groepswinnaar City tweede nederlaag

Schrale troost voor Brugge is dat een overwinning op PSG ook niet genoeg was geweest om als derde in de groep te eindigen. RB Leipzig won de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Achim Beierlorzer - Jesse Marsch werd zondag ontslagen - verrassend met 2-1 van Manchester City, dat al zeker was van de groepswinst.

Dominik Szoboszlai werd in de 24e minuut op randje buitenspel weggestuurd, omspeelde doelman Zack Steffen en tikte de 1-0 binnen namens Leipzig. André Silva vergrootte de marge twintig minuten voor tijd naar twee in de Red Bull Arena door simpel raak te schieten.

Riyad Mahrez maakte het in het laatste kwartier nog even spannend door tegendraads raak te koppen na een voorzet van oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko, maar City moest zes minuten later met tien man verder. Kyle Walker schopte doelpuntenmaker Silva lomp onderuit en kreeg direct rood.

Nathan Aké stond aan de aftrap bij Manchester City en werd in de 87e minuut gewisseld door manager Josep Guardiola.