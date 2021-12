Dusan Tadic ontbreekt dinsdag bij Ajax in de afsluitende groepswedstrijd in de Champions League tegen Sporting CP. De aanvoerder kampt met rugklachten en wordt in de Johan Cruijff ArenA vervangen door David Neres. Ook Perr Schuurs mag starten van trainer Erik ten Hag.

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Neres.

Opstelling Sporting CP Virgínia; Inácio, Neto, Esgaio; Esteves, Ugarte, Braganca, Reis; Tomás, Santos, Tabata.

Het wordt voor het eerst sinds zijn komst naar Ajax in 2018 dat Tadic een Europees duel voor Ajax mist. Ook in de Eredivisie was de Serviër altijd present. Alleen in de KNVB-beker liet hij weleens een wedstrijd schieten.

Tadic hield de rugproblemen over aan de uitwedstrijd op het kunstgras van Heracles Almelo van eind oktober. Omdat hij sindsdien nog wel zes duels speelde, lijkt het ontbreken tegen Sporting CP vooral uit voorzorg te zijn.

Ten Hag voert met de basisplaats van Schuurs nog een wijziging door ten opzicht van zijn vaste elf. Hij vervangt centraal achterin Jurriën Timber, die bij een volgende gele kaart geschorst zou zijn voor het eerste duel in de achtste finales, waarvoor Ajax zich al heeft geplaatst.

Het middenveld gevormd wordt door Edson Álvarez, Steven Berghuis en Ryan Gravenberch, waardoor Davy Klaassen opnieuw op de bank zit. Hetzelfde geldt voor linksback Nicolás Tagliafico, op wiens plaats Daley Blind staat.

Ajax kan historie schrijven met zesde zege

Ajax heeft in de groepsfase van de Champions League nog geen steek laten vallen. Met vijftien punten uit vijf wedstrijden is de ploeg al zeker van de eerste plaats in groep C. Sporting CP weet dat het als tweede eindigt en eveneens overwintert in het miljoenenbal.

Als Ajax thuis wint van Sporting, is het de eerste Nederlandse club die de poulefase van de Champions League afsluit met de maximale score. Alleen AC Milan, Paris Saint-Germain, Spartak Moskou, FC Barcelona, Real Madrid (twee keer) en Bayern München leverden die prestatie ooit.

De aftrap in de lege Johan Cruijff ArenA is om 21.00 uur. Bij de andere wedstrijd in de poule, Borussia Dortmund tegen Besiktas, staat niets meer op het spel.