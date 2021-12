Niet alleen Ajax, maar ook tegenstander Sporting CP zal dinsdag niet met de sterkste elf spelen tijdens de afsluitende groepswedstrijd in de Champions League. De Portugezen zijn als nummer twee van poule C eveneens al geplaatst voor de knock-outfase.

"Dit wordt het begin van onze voorbereiding op de achtste finales. Ik wil dat iedereen op hetzelfde niveau zit en ga een aantal jonge spelers de kans geven om te starten en zich te ontwikkelen", zei Sporting-coach Rúben Amorim maandag tijdens zijn perspraatje.

"Het seizoen is lang en we benutten elke mogelijkheid om spelers zich te laten ontwikkelen. We zullen ook letten op spelers die op scherp staan. Aan de andere kant zijn we ons bewust van de kwaliteit van Ajax, een van de beste ploegen van Europa."

Sporting verzekerde zich in de vorige speelronde verrassend van een plek in de volgende ronde van de Champions League door thuis met 3-1 van Borussia Dortmund te winnen. De Duitsers werden op drie punten achterstand gezet en kunnen er op basis van onderling resultaat niet meer voorbij.

Amorim verzekerde overigens dat Sporting ook met een aangepaste ploeg vol motivatie aan de aftrap zal verschijnen in de Johan Cruijff ArenA. "Degenen die normaal gesproken niet spelen, zijn hongerig. Ze hebben heel veel zin om te spelen en dat verdienen ze ook."

De wedstrijd tussen Ajax en Sporting begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Davide Massa uit Italië. Ajax is bij een zege pas de zevende club ooit die de groepsfase zonder puntenverlies doorstaat.

