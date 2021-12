Trainer Diego Simeone heeft voorafgaand aan het cruciale Champions League-duel met FC Porto zijn best gedaan om de druk bij Atlético Madrid weg te halen. De Spanjaarden moeten dinsdagavond winnen in Portugal om uitschakeling in het miljoenenbal en mogelijk zelfs in Europa te voorkomen.

"Porto kan met de manier waarop ze druk zetten voor een intense wedstrijd met hoog tempo zorgen. Het is in mijn ogen een heel sterk team dat overduidelijk de favoriet is. Ze hebben niet voor niks meer punten dan wij en AC Milan", zei Simeone maandag op zijn persconferentie.

Atlético Madrid heeft overwintering in de Champions League niet meer in eigen hand. De hekkensluiter in groep B moet winnen van FC Porto én hopen dat AC Milan thuis Liverpool niet weet te verslaan. Mochten de Italianen wel winnen, dan wordt er gekeken naar het doelsaldo. Dat is nu nog in het voordeel van Milan.

De laatste keer dat Atlético Madrid een plek in de knock-outfase van de Champions League misliep, was in het seizoen 2017/2018. De ploeg van Simeone moest toen verder in de Europa League, maar slaagde er toen wel in om het op één na belangrijkste clubtoernooi in Europa te winnen. Nu hangt zelfs de derde plek aan een zijden draadje.

Atlético Madrid verloor zaterdag thuis met 1-2 van RCD Mallorca. Foto: Getty Images

'Moeten comfortabel op het veld leren staan'

Heel veel vertrouwen is er momenteel niet bij Atlético, dat zaterdag in de competitie thuis met 1-2 van middenmoter RCD Mallorca verloor. De regerend landskampioen staat momenteel vierde in La Liga met een achterstand van tien punten op koploper Real Madrid.

"We proberen erover te praten en een manier te vinden waardoor we comfortabel op het veld kunnen staan. Dat is het allerbelangrijkste aspect, want dan kunnen we de wedstrijd controleren en volgen de resultaten vanzelf. Winnen is altijd gezond", sloot een hoopvolle Simeone af.

FC Porto-Atlético Madrid en AC Milan-Liverpool beginnen dinsdag om 21.00 uur. Liverpool won net als Ajax en Bayern München de eerste vijf groepswedstrijden en is al zeker van de groepswinst.