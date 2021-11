Drie jaar geleden was hij nog semiprof in de Serie C. Woensdag beleefde de dertigjarige Junior Messias het hoogtepunt in zijn carrière door de winnende treffer binnen te koppen in het Champions League-duel tussen Atlético Madrid en AC Milan (0-1).

"Ik draag deze treffer op aan mijn familie en vrienden in Brazilië. Zij zijn altijd in mij blijven geloven, dankzij hen spel ik nu voor AC Milan", zei Messias tegen Amazon Prime. "Ik heb een ander pad bewandeld dan anderen, maar nu sta ik hier."

Het pad van Messias begon in 2011, toen hij Brazilië verliet en zich in Italië vestigde. Hij kreeg een baan als bezorger van koelkasten en speelde bij een amateurclub. Langzaam maar zeker werkte de spits zich omhoog op de voetballadder.

In 2015 ging Messias bij Casale spelen, dat uitkomt op het vijfde niveau van Italië. Via de Serie D, C en B kwam hij vorig jaar op 29-jarige leeftijd voor het eerst in de Serie A terecht, bij Crotone.

Met negen treffers maakte hij een goede indruk, al was dat onvoldoende om Crotone voor degradatie te behoeden. AC Milan profiteerde door hem in de zomer vast te leggen.

'Ik heb geleerd om altijd nederig te blijven'

Messias had tijd nodig om zich aan te passen aan het hogere niveau en kampte met fysieke problemen. Woensdag mocht hij pas voor de derde keer invallen. Met zijn eerste doelpoging in het shirt van de 'Rossoneri' was hij direct trefzeker.

"Dit is de belangrijkste dag van mijn leven", zei de Braziliaan. "Maar ik heb geleerd om altijd nederig te blijven. Je moet niet van slag raken bij tegenslag of kritiek en niet te enthousiast worden bij complimenten. Je moet ervoor zorgen dat je altijd in balans blijft."

Die mindset zorgde ervoor dat Messias op latere leeftijd de voetbaltop bereikte. Coach Stefano Pioli verwacht nog veel meer van de aanvaller. "Het is een wonderlijk verhaal, maar dit is pas het begin", zei de coach. "Messias heeft geweldige kwaliteiten. Dankzij deze goal zal zijn vertrouwen toenemen en zal hij nog veel meer laten zien."

Dankzij de uitzege heeft Milan nog zicht op overwintering in de Champions League. De Italianen spelen over twee weken in de laatste groepswedstrijd thuis tegen het reeds geplaatste Liverpool.

De rake kopbal van Junior Messias tegen Atlético Madrid bij zijn debuut in de Champions League. Foto: Reuters

