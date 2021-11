André Onana voelde zich woensdag tijdens de 1-2-zege op Besiktas in de Champions League als een debutant. De doelman maakte een sterke comeback na zijn dopingschorsing, maar liet er ook geen twijfel over bestaan dat zijn toekomst niet bij Ajax ligt.

Onana heeft een aflopend contract bij Ajax, waardoor hij komende zomer waarschijnlijk transfervrij vertrekt of in januari voor een kleine vergoeding verkocht moet worden. Dat de Kameroense keeper ondanks de hulp van Ajax bij het aanvechten van zijn dopingschorsing niet in Amsterdam wil blijven, viel bij sommige fans niet in goede aarde.

De F-Side verklaarde Onana zelfs tot judas en riep ertoe op hem niet meer te steunen. "Natuurlijk begrijp ik dat de fans van Ajax niet blij met me zijn", reageerde Onana na de zege op Besiktas voor de camera van RTL 7.

"Maar hoe zal ik het zeggen? Als je een deur opent, dan moet je die op een dag ook weer sluiten. Ik denk dat die tijd voor mij nu is aangebroken. Ik heb altijd mijn best gedaan voor deze club en samen hebben we veel moois gepresteerd. Maar ik ga het hoofdstuk afsluiten en wil doorgaan."

Onana wordt al maandenlang in verband gebracht met de Italiaanse kampioen Internazionale. "Voorlopig richt ik me nog op Ajax, daarna zien we wel wat er gebeurt", zei de 25-jarige keeper.

Onana blikt terug op zware periode

Onana werd door de UEFA voor negen maanden geschorst, nadat hij positief was getest op het verboden middel furosemide. De keeper beweerde dat het middel in zijn lichaam kwam doordat hij abusievelijk een pilletje van zijn vrouw nam toen hij zich niet lekker voelde.

"Ik drink nooit, ik rook nooit en leef voor mijn sport. En dan gebeurt er zoiets. Dat is niet makkelijk", blikte Onana in Turkije terug. "Het was een zware tijd, maar dat hoort soms ook bij het leven. Voor mijn familie was het ook niet makkelijk. Maar je moet sterk zijn en naar de toekomst kijken."

Onana direct belangrijk voor Ajax

Eerder deze maand maakte Onana zijn officiële rentree in twee interlands van Kameroen. Woensdag kreeg hij zijn eerste speelminuten bij Ajax, dat al zeker was van overwintering in de Champions League en tegen Besiktas met een handvol reservespelers aantrad.

"Het verraste me dat ik in de basis stond", vertelde Onana. "Het voelde als een nieuw debuut, ik was erg gespannen en opgewonden."

De doelman was kansloos bij een strafschop van Rachid Ghezzal waardoor Besiktas op voorsprong kwam, maar hield Ajax daarna met een knappe redding bij een grote kans van Cyle Larin in de wedstrijd. Na rust won Ajax alsnog dankzij twee treffers van invaller Sébastien Haller.

"Het is geweldig om terug te zijn, ik ben blij om dit shirt weer te mogen dragen. Negen maanden niet mogen spelen was erg lang, maar deze zege geeft me een geweldig gevoel", stelde hij tevreden vast.