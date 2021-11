AC Milan mag door een late zege op Atlético Madrid (0-1) blijven hopen op overwintering in de Champions League. Liverpool won woensdag ook zijn vijfde duel in groep B.

Milan wist dat het moest winnen van Atlético om kans te houden op de knock-outfase van de Champions League. De Italianen, waar Zlatan Ibrahimovic pas in de 66e minuut inviel, kregen een flink aantal kansen in Wanda Metropolitano, maar scoorden lange tijd niet.

In de 87e minuut zorgde invaller Junior Messias voor grote opluchting bij Milan. De dertigjarige Braziliaan, die in het seizoen 2018/2019 nog bij het bescheiden Gozzano in de Italiaanse Serie C speelde, kopte raak uit een mooie voorzet van Franck Kessié.

De Milanezen staan met nog één groepsduel te gaan op vier punten, net zoveel als Atlético Madrid. Nummer twee FC Porto heeft één punt meer. Over twee weken speelt Milan thuis tegen Liverpool en gaat Atlético op bezoek bij Porto.

Stand in groep B 1. Liverpool: 5-15 (+10)

2. FC Porto: 5-5 (-5)

3. AC Milan: 5-4 (-2)

4. Atlético Madrid: 5-4 (-3)

Olivier Giroud, en niet Zlatan Ibrahimovic, begon in de spits bij AC Milan. Olivier Giroud, en niet Zlatan Ibrahimovic, begon in de spits bij AC Milan. Foto: AFP

Liverpool wint ook zonder Van Dijk

Liverpool kwam kort na rust op voorsprong in het thuisduel met FC Porto. Thiago Alcántara schoot de bal van een meter of 25 op zeer fraaie wijze in de goal. Zijn strakke inzet met de buitenkant van de wreef kwam amper van het gras af en plofte hard in de hoek achter de kansloze keeper Diogo Costa.

Mohamed Salah zorgde twintig minuten voor tijd voor de 2-0-eindstand, na een combinatie met de ingevallen aanvoerder Jordan Henderson.

Virgil van Dijk kreeg rust van trainer Jürgen Klopp. Liverpool was al zeker van groepswinst en is net als Ajax en Bayern München nog foutloos na vijf groepsduels in de Champions League.

Thiago maakte de 1-0 voor Liverpool. Thiago maakte de 1-0 voor Liverpool. Foto: Pro Shots

