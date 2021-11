Borussia Dortmund is woensdag verrassend uitgeschakeld in de Champions League. De Duitsers gingen in de poule van Ajax met 3-1 ten onder bij Sporting CP en komen na de winter uit in de Europa League.

Stand groep C 1. Ajax 5-15 (+13)

2. Sporting CP 5-9 (+4)

3. Borussia Dortmund 5-6 (-6)

4. Besiktas 5-0 (-11)

Met nog één speelronde te gaan heeft Dortmund een achterstand van drie punten op Sporting, dat de club van Donyell Malen op basis van onderling resultaat hoe dan ook voor zal blijven. De eerdere ontmoeting in Duitsland eindigde in 1-0 voor 'BVB'.

Dortmund was op bezoek in Portugal aanvankelijk niet de mindere, maar incasseerde al voor rust twee treffers. Tot tweemaal toe was het Pedro Gonçalves die de thuisfans liet juichen in Estádio José Alvalade.

De Duitse rampavond werd na rust compleet met een makkelijk gegeven rode kaart voor Emre Can. Pedro Porro zorgde ook nog voor 3-0, waarna de tegengoal van Malen in de extra tijd voor de statistieken was.

De Champions League-uitschakeling is een flinke domper voor Dortmund, waar de geblesseerde Erling Haaland al een tijdje ontbreekt. De topclub, die de groepsfase voor het eerst sinds 2017 niet overleeft, doet het in de Bundesliga wel goed met één punt achterstand op koploper Bayern München.

Eerder op de avond stelde Ajax in groep C de eerste plaats veilig. Aan de hand van topscorer Sébastien Haller werd het al uitgeschakelde Besiktas met 1-2 verslagen.

186 Bekijk hier de Champions League-samenvatting van Besiktas-Ajax (1-2)

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League